FILOROSSO (RAI 3): PROTESTE E SICUREZZA: 6 ITALIANI SU 10 CHIEDONO PIÙ MILITARI NELLE CITTÀ: IL SONDAGGIO DI ONLY NUMBERS

Comunicato stampa

Roma, 3 novembre 2026

Più sicurezza e meno tolleranza verso chi alimenta le proteste. È la fotografia scattata dal sondaggio realizzato da Only Numbers per Filorosso, illustrato questa sera da Alessandra Ghisleri nel corso della puntata condotta da Antonino Monteleone. Il dato più netto della rilevazione è quello relativo all’ordine pubblico: il 61% degli italiani si dichiara favorevole all’aumento dei militari impiegati nelle città in operazioni come “Strade Sicure” con poteri di polizia.

Dal sondaggio emerge inoltre un giudizio prevalentemente critico sulla scarcerazione di Youssef Siher: il 52,8% degli intervistati la considera una scelta sbagliata, contro il 30,2% che la ritiene corretta.

Gli italiani si mostrano invece più sfumati nell’analisi delle proteste: oltre la metà del campione, il 51,3%, dichiara di condividere le ragioni delle manifestazioni ma non le modalità con cui vengono portate avanti, mentre solo una minoranza sostiene sia le motivazioni sia le forme della mobilitazione.

La preoccupazione riguarda anche le possibili conseguenze sul tessuto economico e sociale. Per il 72,2% degli intervistati il protrarsi delle proteste rischia infatti di danneggiare le attività economiche delle grandi città, mentre il 43,8% teme che l’escalation delle tensioni possa portare all’adozione di misure straordinarie analoghe a quelle già viste in altri Paesi europei.