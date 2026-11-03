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4 NOVEMBRE – GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

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Dal profilo Facebook del comune di Vejano

Il 4 novembre è una giornata di memoria, riconoscenza e riflessione, nella quale rendiamo omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria e per la libertà, ricordando il valore dell’unità nazionale e l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini delle Forze Armate al servizio del Paese.
In questa giornata, il nostro pensiero si rivolge con particolare commozione anche alle vittime del recente tragico incidente avvenuto in Bosnia-Erzegovina, nel quale hanno perso la vita quattro militari italiani. Alle loro famiglie, ai colleghi e a tutti i feriti va la vicinanza e il cordoglio dell’intera comunità di Vejano.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale invitano tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia commemorativa del 4 Novembre, secondo il seguente programma:
 Ore 16:00 – Santa Messa in suffragio dei Caduti.
 A seguire – Deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti in Piazza XX Settembre, in memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria.
Custodire la memoria significa riconoscere il valore del sacrificio, trasmettere alle nuove generazioni i principi di pace, libertà e solidarietà e rinnovare il senso di appartenenza alla nostra comunità e all’Italia.
La memoria dei nostri Caduti è un patrimonio che appartiene a tutti noi.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale
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