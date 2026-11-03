4 NOVEMBRE – GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

Dal profilo Facebook del comune di Vejano

Il 4 novembre è una giornata di memoria, riconoscenza e riflessione, nella quale rendiamo omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria e per la libertà, ricordando il valore dell’unità nazionale e l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini delle Forze Armate al servizio del Paese.