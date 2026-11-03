Nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica “RUMORE IN SALA. LEGAMI CHE LIBERANO: TRAME DI SORELLANZA”

Riceviamo e pubblichiamo

Nata dalla collaborazione tra ZittaMai e il Cinema Palma!

Antonia è morta da anni e al momento della sepoltura la famiglia di origine ne ha cancellato l’identità trans, che non ha mai accettato. Oggi, le sue amiche più care si ritrovano per un rito di rivolta e d’amore: restituirle il suo vestito preferito e la sua vera identità.

Tra finzione e documentario, l’opera, toccante, politica e vitale, rivendica la libertà di essere se stess* oltre ogni pregiudizio, anche oltre la vita stessa.

Terzo appuntamento: LE FAVOLOSE di Roberta Torre (Italia, 2022)

Cinema Palma

05/11 alle 19.00

prenota il tuo posto in sala a questo link: https://share.google/bkg5uReeo1RxveHwU

A seguire dibattito con Emme e confronto con il pubblico. Venite tutt* a fare rumore con noi! Perché quando le donne si uniscono, accadono cose straordinarie.