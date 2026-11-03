CASU (PD): “GRAZIE A RIME. TRAFFICO E SCONTRI STRADALI GENERANO COSTI SOCIALI PER OLTRE IL DOPPIO DELL’ATTUALE MANOVRA: SERVE UNA SVOLTA SU SICUREZZA E TRASPORTO PUBBLICO”

Comunicato stampa

“Grazie a RIME la nuova rete che unisce oltre 40 associazioni e realtà diverse ogni giorno impegnate per costruire una mobilità equa, sicura e sostenibile. Una mobilitazione preziosa che nasce dal basso per mettere a sistema le preziose energie che si battono sul territorio per colmare il vuoto nel dibattito pubblico sulla crisi del trasporto pubblico, della povertà dei trasporti e della sicurezza stradale. In particolare grazie ai familiari delle vittime presenti: al loro fianco non solo il prossimo 15 novembre scendendo in piazza nella giornata internazionale del ricordo delle vittime sulla strada ma ogni singolo giorno dobbiamo chiederci cosa possiamo fare di più per fermare la scia di sangue che anche nel 2025 ha sterminato almeno 2868 persone. Dobbiamo chiederci anche quanto ci sta costando ogni anno non investire come dovremmo nella mobilità sostenibile e nella sicurezza stradale. Secondo le stime SIMA, il traffico genera fino a 34 miliardi di euro annui di costi sociali, mentre ISTAT e ACI stimano in circa 23 miliardi quelli degli scontri stradali. Due stime distinte che danno la misura del costo enorme che stiamo pagando, il cui valore complessivo supera il doppio dell’attuale manovra. È fondamentale ascoltare e sostenere i sindaci che chiedono più strumenti per proteggere le persone e dare seguito anche in Parlamento alle iniziative che stanno creando sul territorio, anche attraverso ordini del giorno votati nelle amministrazioni comunali, per chiederci di modificare il Codice della strada e prevedere più risorse per il diritto alla mobilità sicura, accessibile e sostenibile. Come Partito Democratico abbiamo le nostre proposte di legge e la segretaria Elly Schlein è da sempre in prima linea su questi temi al fianco delle altre forze dell’alleanza progressista, adesso auspichiamo che anche grazie a questa iniziativa che nasce dalle associazioni si possa costruire la convergenza più ampia possibile in Parlamento sulle modifiche necessarie per il Codice della strada e nella prossima manovra. Su questi temi non dovremmo dividerci, ma essere tutti uniti dalla parte di chi difende insieme sicurezza stradale e mobilità sostenibile.”

Lo dichiara Andrea Casu, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera e deputato Pd, intervenendo nella sala stampa della Camera alla conferenza stampa: “RIME e la riforma del codice della strada: quale mobilità per l’Italia?”