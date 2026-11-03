OLMETTO-MONTERONI, GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE INCONTRO CON I PROPRIETARI DEI TERRENI

Comunicato stampa

Giovedì 5 novembre, dalle 15:30 alle 17:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Ladispoli, si terrà un incontro informativo dedicato ai proprietari dei terreni del Piano di Lottizzazione Olmetto-Monteroni.

Al centro dell’appuntamento le modalità di adesione per la costituzione del Consorzio, i cui aderenti dovranno rappresentare almeno il 75% del valore catastale del comparto.

Ci sarà anche il messo comunale per la notifica diretta delle lettere di invito. Dalla notifica decorreranno i 90 giorni per manifestare la propria volontà di adesione.

“Dopo anni di lavoro siamo finalmente entrati nella fase operativa”, dichiara il sindaco Alessandro Grando, che sarà naturalmente presente all’incontro e che invita tutti i proprietari interessati a partecipare per ricevere informazioni e chiarire eventuali dubbi.

L’Amministrazione comunale prosegue così il percorso verso una nuova fase per Olmetto-Monteroni.