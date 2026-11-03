HomeSocietà

OLMETTO-MONTERONI, GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE INCONTRO CON I PROPRIETARI DEI TERRENI

0
82

Comunicato stampa

Giovedì 5 novembre, dalle 15:30 alle 17:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Ladispoli, si terrà un incontro informativo dedicato ai proprietari dei terreni del Piano di Lottizzazione Olmetto-Monteroni.
Al centro dell’appuntamento le modalità di adesione per la costituzione del Consorzio, i cui aderenti dovranno rappresentare almeno il 75% del valore catastale del comparto.
Ci sarà anche il messo comunale per la notifica diretta delle lettere di invito. Dalla notifica decorreranno i 90 giorni per manifestare la propria volontà di adesione.
“Dopo anni di lavoro siamo finalmente entrati nella fase operativa”, dichiara il sindaco Alessandro Grando, che sarà naturalmente presente all’incontro e che invita tutti i proprietari interessati a partecipare per ricevere informazioni e chiarire eventuali dubbi.
L’Amministrazione comunale prosegue così il percorso verso una nuova fase per Olmetto-Monteroni.
Articolo precedente
A Cerveteri corso Blsd gratuito del Gruppo Comunale di Protezione Civile
Articolo successivo
(SCUOLA) TETTO ALUNNI STRANIERI, BOCCIATURA UE AL GOVERNO. RETE STUDENTI MEDI: «PROVVEDIMENTO DISCRIMINATORIO E ILLEGALE, VALDITARA E MELONI LO RITIRINO SUBITO»

Ultimi articoli

Politica

CASU (PD): “GRAZIE A RIME. TRAFFICO E SCONTRI STRADALI GENERANO COSTI SOCIALI PER OLTRE IL DOPPIO DELL’ATTUALE MANOVRA: SERVE UNA SVOLTA SU SICUREZZA E...

Società

Compleanno speciale per la B.S. Dental: l’impresa Cna da 40 anni impegnata a curare il sorriso della gente

Scuola

(SCUOLA) TETTO ALUNNI STRANIERI, BOCCIATURA UE AL GOVERNO. RETE STUDENTI MEDI: «PROVVEDIMENTO DISCRIMINATORIO E ILLEGALE, VALDITARA E MELONI LO RITIRINO SUBITO»

Società

A Cerveteri corso Blsd gratuito del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Politica

Bracciano. Cinque anni: il coraggio di cambiare

Carica altri