A Cerveteri corso Blsd gratuito del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Comunicato stampa

Appuntamento all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone per sabato 14 novembre: il corso è gratuito e rilascerà attestato con valenza sull’intero territorio nazionale per due anni

Formazione e prevenzione: apprendere poche, semplici ma determinanti manovre per salvare la vita di una persona in caso di necessità. Appuntamento aperto a tutta la cittadinanza con il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, che sabato 14 novembre a partire dalle ore 09:00 terrà un corso Blsd di supporto di base alle funzioni vitali e utilizzo del defibrillatore. Al termine, sarà rilasciato un attestato riconosciuto a livello nazionale con validità di due anni. Iscrizioni possibili fino alle ore 12:00 di venerdì 13 novembre tramite e-mail all’indirizzo di posta renato.bisegni@comune.cerveteri.rm.it

“Un’iniziativa importante promossa dal Gruppo Comunale di Protezione Civile della nostra città, un gruppo di persone estremamente preparate e competenti che già in diverse occasioni hanno prestato servizio ed hanno svolto il ruolo di formatori in importanti contesti, tra cui quello della Città Militare della Cecchignola di Roma – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – partecipare al corso promosso al Granarone è un’occasione da non perdere: perché è gratuito, perché rilascerà un attestato riconosciuto su tutto il territorio nazionale ma soprattutto perché fornirà quelle nozioni, quelle informazioni fondamentali, se correttamente applicate, che potrebbero risultare determinanti, vitali, in situazioni di emergenza”.

“Dalla chiamata dei soccorsi, passando per il riconoscere il caso che ci si trova davanti fino all’applicazione delle prime manovre di rianimazione – aggiunge il Sindaco – il Gruppo Comunale di Protezione Civile vi farà un corso completo su come poter essere voi il primo vero salvavita di una persona. Colgo l’occasione per ringraziare il Responsabile della nostra Protezione Civile, Renato Bisegni, che con grande professionalità e senso di appartenenza lavora ogni giorno per il territorio, per la cittadinanza, per costruire e far crescere un gruppo volontario davvero eccezionale. La nostra Protezione Civile siamo abituati a vederla solitamente in situazioni di interventi emergenziali, ma è anche questo: è formazione, conoscenza e preparazione. Buon corso a tutti!”