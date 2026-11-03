Bracciano. Cinque anni: il coraggio di cambiare

Cinque anni dal giorno della proclamazione a Sindaco. Un percorso che ti cambia la vita, un impegno che diventa parte di te.

Cinque anni fa iniziava questa avventura e oggi, ripensando alla strada percorsa, vedo soprattutto le persone. Gli incontri, le emozioni, le difficoltà affrontate insieme, le relazioni costruite e le tante energie che si sono messe in movimento.

Essere il Sindaco è un grande onore, ma soprattutto una responsabilità che senti ogni giorno. Significa esserci, ascoltare, affrontare problemi e cercare soluzioni, anche quando è difficile.

In questi anni abbiamo lavorato per una Bracciano più solidale, viva e accogliente. Abbiamo rafforzato i servizi sociali, restituito spazi allo sport e alla comunità, investito nei giovani, nella partecipazione e nella cura della nostra città.

Abbiamo realizzato tanto, ma molto resta ancora da fare.

Non sono mancati ostacoli, errori e momenti difficili. Ma non è mai mancata la volontà di andare avanti, imparare e migliorare.

Perché una città non cambia grazie a una persona sola. Cambia quando tante persone scelgono di prendersene cura.

A chi ha condiviso questo percorso, a chi ha collaborato, a chi ci ha sostenuto e anche a chi ci ha chiesto di fare meglio, voglio dire semplicemente grazie.

Cinque anni sembrano essere volati. Ma hanno lasciato dentro di me molto più di quanto avrei immaginato.

Oggi sento ancora forte la passione del primo giorno, insieme alla consapevolezza delle responsabilità che ci attendono.

Cinque anni fa abbiamo avuto il coraggio di cambiare. Oggi abbiamo la responsabilità di continuare.

Di crederci. Di esserci. Di continuare a farlo insieme.