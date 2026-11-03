LES BLOCAGES ROMA: «STUDENTI AL MURO POPOLARE CONTRO LO SFRATTO DI NICOLA. PRONTI ALLA MOBILITAZIONE PERMANENTE»

Comunicato stampa
«Questa mattina anche gli studenti e le studentesse di Les Blocages Roma partecipano al muro popolare di Piazza Vinci, al fianco di Nicola e di chi difende il diritto all’abitare.
Non possiamo accettare che la rendita e il profitto vengano prima della dignità delle persone. La crisi abitativa riguarda direttamente la nostra generazione, sempre più privata della possibilità di costruirsi un futuro.
Siamo pronti alla mobilitazione permanente, dalle scuole alle università fino ai quartieri della città, per difendere il diritto alla casa e pretendere risposte strutturali all’emergenza abitativa».