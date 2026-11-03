Compleanno speciale per la B.S. Dental: l’impresa Cna da 40 anni impegnata a curare il sorriso della gente

Comunicato stampa

Quando si entra in qualsiasi attività, essere accolti con un sorriso non è affatto scontato. E invece loro non solo lo fanno, ma il sorriso lo curano pure. Marco Boseggia e Massimo Sabbatini rappresentano un sodalizio che funziona benissimo, tanto che la loro impresa, la B.S. Dental, festeggia 40 anni, 10 dei quali al fianco della Cna di Viterbo e Civitavecchia. Li trovate in via delle Croci 67, a Tarquinia.

Premessa: niente canali social. “Andiamo di passaparola – dicono – perché se si opera con i giusti propositi funziona, come dimostrano i nostri 40 anni di attività”. Vecchia scuola. Old school, direbbero gli inglesi. Il destino sembrava comunque già segnato. “Ci siamo conosciuti a scuola, poi facevamo i ragazzetti di bottega nel 1982 in un laboratorio odontotecnico”. L’anno successivo il diploma, nel 1986 l’inizio della cavalcata lunga 40 anni.

“Quell’anno infatti – spiegano Massimo e Marco – abbiamo aperto il nostro primo laboratorio. Eravamo in affitto, poi ci siamo trasferiti in un appartamento nel centro storico di Tarquinia”. Circa metà del percorso lo hanno svolto in vicolo del Forno 4, ma a un certo punto sono stati costretti, in positivo, a dare una svolta. “Nel 2008 la clientela stava aumentando in maniera esponenziale e per dare un servizio migliore abbiamo deciso di cambiare”. Un palazzo ancora in costruzione si è dimostrata la soluzione ideale, “perché abbiamo potuto realizzato tutto a nostro piacimento. E così ora siamo in 150 metri quadrati, due appartamenti: uno studio e un laboratorio”.

I loro servizi? Si riassumono così: “Facciamo tutto, ovvero il dente a 360 gradi. Abbiamo quattro medici, un igienista dentale e tre assistenti”.

Curiosità: nei 40 anni in cui sono riusciti a tenere unito questo sodalizio ne avranno vissute di tutti i colori. Ci sono state difficoltà? “Quotidiane, è come un rapporto tra moglie e marito – scherzano – la discussione c’è ma poi si cerca sempre di andare avanti. Uno supporta l’altro e uno sopporta l’altro”. Insomma, “è una reciproca ‘supportazione’ e sopportazione. Sulla bilancia chiaramente prevale la prima ed è questa la chiave del nostro successo. A volte abbiamo sbagliato, ma ci siamo sempre rimboccati le maniche”.

Per celebrare il quarantennale le loro mogli hanno scritto una bellissima lettera. Quindi anche le famiglie li supportano? “No, loro ci sopportano. Ci vediamo più noi due che le nostre famiglie: passiamo qui dalle 8 alle 10 ore”.

Okay, il traguardo dei 40 anni tagliato. E adesso? “Si comincia a sentire un po’ di stanchezza, ma continuiamo a lavorare”. Hanno 62 anni e all’anagrafe solo tre mesi di differenza.

Il sodalizio però è anche con la Cna: di questi 40 anni, gli ultimi 10 hanno camminato fianco a fianco con l’associazione. “Prima non sapevamo che la Cna lavorasse a questi livelli e ora ci troviamo benissimo, abbiamo qui tutti i servizi. Abbiamo inoltre partecipato a corsi e incontri”.

Non possono mancare dunque i complimenti del segretario Attilio Lupidi. “Traguardi importanti come questi – commenta – sono possibili solo quando la professionalità e l’esperienza si incontrano con l’amore e la passione per il proprio lavoro. Marco e Massimo incarnano perfettamente tutto questo. Nell’anno in cui la Cna spegne 70 candeline e loro 40, dunque, auguri a entrambi per tanti successi ancora”.