Film Friendly Location 2026 | Antica Monterano – Canale Monterano

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano
Decima tappa del nostro viaggio: nel cuore della Riserva Naturale Regionale Monterano, le rovine dell’antica città emergono tra boschi e radure come una scenografia già costruita dal tempo.
Il Palazzo baronale, la Chiesa di San Bonaventura progettata da Gian Lorenzo Bernini, il convento, l’acquedotto e i resti dell’abitato compongono un sito archeologico e paesaggistico in cui architettura e vegetazione si fondono continuamente.
Un set naturale ideale per film storici e in costume, avventure medievali, fantasy e western, ma anche per horror gotici, mystery e racconti post-apocalittici dominati dalla natura.
Una vocazione cinematografica consolidata, che attraversa generi ed epoche: dal kolossal Ben-Hur al fantasy Ladyhawke, da Brancaleone alle crociate a Il Marchese del Grillo, che ambienta tra queste rovine l’incontro con il brigante Don Bastiano.
Inserita in un’area naturale protetta, la location è perfetta per i principi del Green Film.
Quale storia potrebbe iniziare qui?