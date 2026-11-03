Film Friendly Location 2026 | Antica Monterano – Canale Monterano

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Decima tappa del nostro viaggio: nel cuore della Riserva Naturale Regionale Monterano, le rovine dell’antica città emergono tra boschi e radure come una scenografia già costruita dal tempo.

Il Palazzo baronale, la Chiesa di San Bonaventura progettata da Gian Lorenzo Bernini, il convento, l’acquedotto e i resti dell’abitato compongono un sito archeologico e paesaggistico in cui architettura e vegetazione si fondono continuamente.