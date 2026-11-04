McDonald’s apre un nuovo ristorante a Roma, presso l’Outlet Village

Comunicato stampa

Il ristorante ha assunto 30 persone, generando valore economico e sociale per il territorio locale

Roma, 4 novembre 2026 – Aprirà giovedì 5 novembre, il nuovo ristorante McDonald’s di Roma, situato presso l’Outlet Village. 87esimo McDonald’s in provincia, ha portato a 30 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Roma e dalle aree limitrofe.

Giovedì 5 novembre alle ore 10:00 si terrà la cerimonia del taglio del nastro con apertura al pubblico. Il 6 novembre sarà invece dedicato a un’inaugurazione riservata alla stampa e alle autorità locali.

Infine, sabato 7 e domenica 8 novembre, a partire dalle ore 10:00, si terranno due giornate di festa, con numerose attività d’intrattenimento pensate per coinvolgere grandi e piccoli.

«Sono entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui presso il nuovo Roma Outlet Village», commenta Camillo Tridici, Licenziatario McDonald’s. «Il mio obiettivo, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione, ma anche valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra nuova offerta di ristorazione in questa parte della città, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale».

Il nuovo McDonald’s conta un totale di 126 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente ai clienti di attendere il proprio ordine comodamente seduti al tavolo del ristorante.

Il locale mette a disposizione dei suoi clienti il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata. Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè di qualità ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde e gustosi prodotti da forno, tutti provenienti da aziende italiane.

Il nuovo McDonald’s sarà aperto dalle ore 9:00 alle ore 21.00.