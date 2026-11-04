PD CIVITAVECCHIA. Luminarie, Frascarelli: meno slogan e più rispetto per i fatti

Comunicato stampa

Il consigliere Frascarelli parla di sprechi e invoca i servizi sociali. Ma una polemica sui soldi pubblici dovrebbe cominciare dalla lettura degli atti.

La determina n. 4932/2026 prevede 117.213 euro più IVA, con un quadro economico complessivo di 145.543 euro. Di questi, 96.796 euro provengono da un finanziamento regionale e 48.747 euro sono a carico del Comune, per questo affidamento.

L’affidamento principale è inoltre in linea con quelli degli ultimi anni e inferiore a quello del 2025. Nessun raddoppio o triplicazione rispetto allo scorso anno.

Le luminarie interesseranno non soltanto il centro, ma anche numerosi quartieri cittadini. Una scelta amministrativa sulla quale è legittimo discutere, così come sulla destinazione delle risorse disponibili.

Quello che non è corretto è evocare tagli ai servizi sociali senza indicare quali fondi sarebbero stati sottratti. Nella determina non risulta alcuno storno di quelle risorse.

Da un consigliere comunale di lunga esperienza ci aspettiamo critiche documentate e confronti tra cifre omogenee.

La funzione dell’opposizione è controllare chi governa, non sostituire la verifica degli atti con gli slogan. Su questo dovrebbe misurarsi il confronto politico.

Partito Democratico di Civitavecchia