Roma barocca. Quando la didattica diventa emozione

Comunicato stampa

Una giornata diversa, dedicata all’arte e alla bellezza: è quella trascorsa dagli studenti dell’Istituto Alberghiero giovedì 9 aprile in occasione della visita della Basilica di San Pietro e della Roma barocca. “Si tratta di un’esperienza di straordinario valore formativo – hanno sottolineato la Prof.ssa Conny Neri, Docente di Arte e la Prof.ssa Carmen Piccolo, Docente di Accoglienza Turistica dell’Istituto di via Federici – non solo sul piano storico-artistico e culturale, ma anche dal punto di vista della più profonda “fruizione” delle opere.

Se è vero infatti che i libri offrono strumenti preziosi di studio e contestualizzazione, è altrettanto vero che non possono restituire pienamente le emozioni e la potenza espressiva che caratterizza il Barocco”. Da via della Conciliazione a Castel Sant’Angelo, da Piazza Navona, con la chiesa di S. Agnese in Agone e la Fontana dei Quattro Fiumi, a San Luigi dei Francesi e al Pantheon con una sosta all’Antico Vinaio.

“Osservare dal vivo una piazza, una chiesa o una fontana barocca significa cogliere dettagli, proporzioni e atmosfere che sfuggono alla pagina scritta o all’immagine stampata. È solo attraverso la presenza e l’esperienza sul campo – ha aggiunto la Prof.ssa Neri – che gli studenti possono percepire l’intento degli artisti: stupire, emozionare, coinvolgere lo spettatore in un’esperienza immersiva.

All’interno della Chiesa di San Luigi dei Francesi, nella Cappella Contarelli, gli studenti hanno potuto ammirare le tre opere di Caravaggio – artista legato a Ladispoli nelle ultime fasi della sua vita – dedicate a San Matteo. Per molti era la prima volta. Un’occasione insostituibile per trasformare lo studio in scoperta concreta, per sviluppare uno sguardo critico e sensibile, e per comprendere realmente il valore storico e artistico di un patrimonio unico al mondo”.