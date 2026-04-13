13 Aprile, 2026
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Roma barocca. Quando la didattica diventa emozione

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Comunicato stampa

 
Una giornata diversa, dedicata all’arte e alla bellezza: è quella trascorsa dagli studenti dell’Istituto Alberghiero giovedì 9 aprile in occasione della visita della Basilica di San Pietro e della Roma barocca. “Si tratta di un’esperienza di straordinario valore formativo – hanno sottolineato la Prof.ssa Conny Neri, Docente di Arte e la Prof.ssa Carmen Piccolo, Docente di Accoglienza Turistica dell’Istituto di via Federici – non solo sul piano storico-artistico e culturale, ma anche dal punto di vista della più profonda “fruizione” delle opere.
Se è vero infatti che i libri offrono strumenti preziosi di studio e contestualizzazione, è altrettanto vero che non possono restituire pienamente le emozioni e la potenza espressiva che caratterizza il Barocco”. Da via della Conciliazione a Castel Sant’Angelo, da Piazza Navona, con la chiesa di S. Agnese in Agone e la Fontana dei Quattro Fiumi, a San Luigi dei Francesi e al Pantheon con una sosta all’Antico Vinaio.
“Osservare dal vivo una piazza, una chiesa o una fontana barocca significa cogliere dettagli, proporzioni e atmosfere che sfuggono alla pagina scritta o all’immagine stampata. È solo attraverso la presenza e l’esperienza sul campo – ha aggiunto la Prof.ssa Neri – che gli studenti possono percepire l’intento degli artisti: stupire, emozionare, coinvolgere lo spettatore in un’esperienza immersiva.
All’interno della Chiesa di San Luigi dei Francesi, nella Cappella Contarelli, gli studenti hanno potuto ammirare le tre opere di Caravaggio – artista legato a Ladispoli nelle ultime fasi della sua vita – dedicate a San Matteo. Per molti era la prima volta. Un’occasione insostituibile per trasformare lo studio in scoperta concreta, per sviluppare uno sguardo critico e sensibile, e per comprendere realmente il valore storico e artistico di un patrimonio unico al mondo”.
   
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