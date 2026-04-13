GIORNATA ONE HEALTH ASL ROMA 4: 996 VISITATORI AL VILLAGGIO DELLA PREVENZIONE DI ANGUILLARA

Comunicato stampa

Sono stati 996 i cittadini che, nella giornata di sabato 11 aprile, hanno partecipato alla Giornata One Health promossa dalla ASL Roma 4 presso Piazza del Molo ad Anguillara Sabazia, dove per l’occasione è stato allestito il Villaggio della Prevenzione con numerosi servizi del Dipartimento di Prevenzione e dell’azienda.

Tra le attività proposte, la sicurezza negli ambienti di vita ha registrato 188 accessi, con particolare attenzione agli incidenti domestici (96), stradali (72) e alla sicurezza dei bambini (41). Buona partecipazione anche per l’area dedicata ai luoghi di lavoro che promuovono salute, con 30 accessi tra lavoratori e datori di lavoro.

Elevata affluenza per i servizi sanitari: 121 cittadini hanno effettuato il controllo della pressione e altri parametri vitali, 90 si sono rivolti all’ambulatorio nutrizionale e 48 hanno partecipato allo screening diabetologico ADICIV. L’ambulatorio oculistico ha eseguito 72 visite, con 10 utenti presi in carico dall’équipe della UOSD Oculistica per ulteriori approfondimenti. Il Punto Unico di Accesso (PUA) ha registrato 60 accessi, mentre il Consultorio ha seguito 47 persone tra gestanti, giovani, donne in menopausa e famiglie con bambini nei primi mille giorni di vita.

Significativi anche i dati del Servizio per il contrasto delle Dipendenze, con 88 accessi: l’équipe ha sensibilizzato i cittadini sui rischi legati all’abuso di alcol e sostanze, anche attraverso un percorso esperienziale con speciali occhiali simulatori.

Sul fronte della prevenzione, sono state effettuate 57 vaccinazioni, accompagnate da consulenze dedicate. Lo screening per l’epatite C (HCV) ha registrato 74 attività tra accessi e prelievi, mentre gli screening oncologici hanno coinvolto 32 cittadini tra mammografie e distribuzione e ritiro dei kit colon-retto.

Grande partecipazione anche alle iniziative di promozione della salute e del movimento, con un ruolo centrale del gruppo di cammino aziendale: 40 persone hanno preso parte alla camminata ecologica lungo il lago, uno dei momenti più significativi della giornata. L’iniziativa ha coinvolto anche mamme, gestanti e neomamme del consultorio di Anguillara, unendo attività fisica, socialità e attenzione all’ambiente e portando alla raccolta di circa 30 chilogrammi di rifiuti sul lungolago.

Particolare interesse ha suscitato inoltre l’area dedicata agli interventi assistiti con gli animali (AIAA), che ha coinvolto 56 partecipanti. Attivo anche l’ambulatorio di Trevignano, che ha garantito prestazioni infermieristiche per tutta la giornata.

Ad accompagnare le attività del Villaggio della Prevenzione è stato il “salotto scientifico”, spazio di confronto e divulgazione dove esperti della ASL, enti e istituzioni si sono alternati sui temi di ambiente, salute e prevenzione, al centro del modello One Health. Nel pomeriggio, il salotto ha ospitato un partecipato incontro-dibattito tra il Direttore Generale Rosaria Marino e i Medici di Medicina Generale del Distretto 3: un confronto costruttivo che ha posto le basi per nuove iniziative condivise, tra cui l’organizzazione di corsi ECM promossi dall’azienda e dedicati ai professionisti del territorio.

Nel corso della giornata, il referente aziendale dei Piani di Prevenzione, Luca Casagni, ha consegnato gli attestati alle scuole aderenti alla rete delle “Scuole che Promuovono Salute”, valorizzando il ruolo del mondo scolastico nella diffusione di corretti stili di vita.

«La giornata One Health – ha dichiarato il Direttore Generale Rosaria Marino – rappresenta pienamente la nostra visione di sanità: un approccio integrato che mette in relazione la salute delle persone, dell’ambiente e delle comunità. La prevenzione è il primo strumento per garantire benessere e qualità della vita, e iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale lavorare insieme, istituzioni e cittadini, per costruire un futuro più sano e sostenibile».