ASL ROMA 4: INAUGURAZIONE DEI REPARTI RIQUALIFICATI DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA E DI NEONATOLOGIA E NIDO

Si è svolta presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia l’inaugurazione dei reparti riqualificati di Ginecologia e Ostetricia e di Neonatologia e Nido, al termine di un importante intervento di rinnovamento strutturale e tecnologico finalizzato a migliorare la qualità dell’assistenza e il benessere delle donne e dei neonati.

Il reparto di Ginecologia e Ostetricia, Punto nascita distrettuale della ASL Roma 4, è stato oggetto di un percorso di profonda umanizzazione degli spazi di degenza: la nuova corsia è dotata di stanze doppie e singole, per un totale di 16 posti letto, con servizi igienici dedicati, nuovi arredi studiati per garantire comfort e funzionalità e una nuova sala per l’allattamento, pensata come ambiente riservato e accogliente a supporto delle neomamme.

Importanti innovazioni hanno interessato anche il reparto di Neonatologia e Nido, con l’ammodernamento delle tecnologie per la gestione delle emergenze e l’acquisizione di nuove incubatrici e culle, in linea con i più elevati standard di sicurezza e assistenza neonatale. Tra gli interventi più rilevanti, la realizzazione di una nuova area di osservazione del Nido, che consente ai familiari di vedere i neonati in totale sicurezza.

«Finalmente le donne di Civitavecchia – ha dichiarato il Direttore Generale della ASL Roma 4, dottoressa Rosaria Marino – potranno far nascere i loro bambini in un reparto rinnovato, sicuro e assistite da un’equipe di professionisti straordinari, guidati dal dottor Alessandro Lena. Inoltre a febbraio, con l’arrivo degli anestesisti chiamati dalla graduatoria del concorso appena concluso, sarà possibile effettuare il parto in analgesia».