9 Gennaio, 2026
Al via i lavori di messa in sicurezza del belvedere “La Sedia”, grazie al Consorzio del Lago di Bracciano e alla Città Metropolitana di Roma Capitale

i lavori di messa in sicurezza del Consorzio del lago

Riceviamo e pubblichiamo

Nei prossimi giorni prenderanno il via gli interventi di messa in sicurezza dell’area belvedere conosciuta come “La Sedia”, nel Comune di Anguillara Sabazia, in località Vigna di Valle, grazie all’azione del Consorzio Lago di Bracciano e al contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale.
L’intervento rappresenta il primo tassello operativo di una strategia più ampia di tutela, messa in sicurezza e valorizzazione del Lago di Bracciano, un patrimonio ambientale e paesaggistico di straordinario valore, quotidianamente frequentato da residenti, visitatori e pendolari. La riqualificazione dei punti panoramici lungo la Strada Circumlacuale risponde infatti a una duplice esigenza: da un lato la riduzione delle condizioni di rischio legate allo stato di degrado delle infrastrutture, dall’altro la salvaguardia dell’esperienza paesaggistica e identitaria del lago, evitando soluzioni invasive o estranee al contesto naturale.
Il progetto, promosso dal Consorzio Lago di Bracciano e sostenuto da un contributo straordinario della Città Metropolitana di Roma Capitale, prevede una serie coordinata di interventi che interesseranno progressivamente tutti i principali punti d’affaccio lungo l’anello circumlacuale. Una scelta che va nella direzione di una manutenzione strutturata e programmata, superando la logica degli interventi episodici e puntando a una visione di medio-lungo periodo.
Nel dettaglio, i lavori al belvedere “La Sedia” comprendono:
      •     il ripristino della pavimentazione, oggi compromessa dall’azione del tempo e dagli agenti atmosferici;
      •     la realizzazione di un guardrail lato lago a basso impatto ambientale, progettato per garantire protezione senza alterare la percezione del paesaggio, grazie all’utilizzo di legno e acciaio Corten, materiali durevoli, sostenibili e coerenti con il contesto naturale;
      •     la sistemazione della regimentazione delle acque piovane, intervento fondamentale per contrastare l’erosione del sedime e prevenire futuri fenomeni di degrado.
Si tratta di opere che, pur nella loro essenzialità tecnica, producono un effetto positivo diffuso sul territorio: migliorano la sicurezza complessiva dei luoghi, rafforzano il decoro, aumentano l’attrattività turistica e favoriscono una fruizione più consapevole e rispettosa del lago.
I lavori al belvedere “La Sedia” costituiscono dunque un modello di intervento replicabile, destinato a essere esteso agli altri affacci panoramici lungo la Circumlacuale, in un’ottica di coerenza progettuale e di riconoscibilità degli spazi pubblici.
«Questo intervento – dichiara l’Avv. Francesco Pizzorno, Presidente del Consorzio Lago di Bracciano – dimostra come la collaborazione istituzionale possa tradursi in risultati concreti e misurabili. Mettere in sicurezza un luogo simbolico significa prendersi cura del territorio, delle comunità locali e di chi sceglie il Lago di Bracciano come meta di visita. Un ringraziamento speciale va al Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, per l’attenzione dimostrata e per il sostegno determinante che ha reso possibile l’avvio di questo percorso di riqualificazione, che non si esaurisce in questo intervento ma guarda a una visione complessiva di tutela e valorizzazione».
Sull’importanza dell’intervento interviene anche Rocco Ferraro, Consigliere delegato all’Ambiente e alle Aree Protette della Città Metropolitana di Roma Capitale:
«La messa in sicurezza dei punti panoramici del Lago di Bracciano rappresenta un’azione concreta di tutela del paesaggio e di attenzione agli equilibri ambientali. Intervenire con soluzioni sostenibili e compatibili con il contesto naturale significa proteggere un’area di grande pregio e garantire una fruizione responsabile e duratura di uno dei principali ecosistemi lacuali del nostro territorio».
L’azione congiunta del Consorzio Lago di Bracciano e della Città Metropolitana di Roma Capitale conferma così l’importanza di un approccio integrato alla gestione del territorio, capace di coniugare protezione, sostenibilità ambientale e qualità dello spazio pubblico, nel pieno rispetto dell’identità e della bellezza del Lago di Bracciano.
 
