“Diamo radici al Natale”: la Protezione Civile comunale di Cerveteri recupera a domicilio gli alberi veri

Riceviamo e pubblichiamo

“Diamo radici al Natale, un’iniziativa promossa dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, per recuperare e salvare gli alberi del Natale appena trascorso”. Ad annunciarla è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Gli alberi di Natale con radici acquistati e addobbati per le feste natalizie finiscono troppo spesso fra i rifiuti – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, che ringrazio per la disponibilità ed aver proposto il progetto, si provvederà invece a piantumarli in aree adeguate garantendone così la prosecuzione del loro ciclo di vita.

Un piccolo gesto molto utile e importante che tutti i cittadini possono fare semplicemente contattando il numero di telefono 0687165164: saranno i volontari a venirli a ritirare direttamente a casa vostra”.

