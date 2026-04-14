LAZIO AL VOLANTE; D’AMATO: STRAORDINARIA ADESIONE AI CORSI DI GUIDA SICURA PER I GIOVANI. ORA RENDERLI STRUTTURALI E AUMENTARE I POSTI

Comunicato stampa

“Straordinaria adesione ai corsi gratuiti di guida sicura per i giovani neopatentati del progetto ‘Lazio al Volante’, realizzati in collaborazione con la Regione Lazio presso il Centro di guida sicura ACI-SARA di Vallelunga. Sono oltre mille i ragazzi e le ragazze che hanno richiesto di partecipare. In pochi giorni i posti per i corsi auto sono già esauriti ed è stata attivata una lista di attesa.

Auspico che questa misura diventi strutturale e che si aumenti già da subito il finanziamento, ampliando il numero dei posti disponibili. Investire nella prevenzione e nella cultura della sicurezza stradale, soprattutto tra i più giovani, significa salvare vite e costruire una cultura della prevenzione più forte e diffusa.

Sarebbe importante avviare anche un monitoraggio scientifico dei risultati sulla riduzione dell’incidentalità tra chi frequenta i corsi, con possibili effetti positivi anche sui premi assicurativi”.

Lo ha dichiarato ad ACI Radio il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato, promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure.