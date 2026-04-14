14 Aprile, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePrimo piano

LAZIO AL VOLANTE; D’AMATO: STRAORDINARIA ADESIONE AI CORSI DI GUIDA SICURA PER I GIOVANI. ORA RENDERLI STRUTTURALI E AUMENTARE I POSTI

0
77
D'Amato

Comunicato stampa

“Straordinaria adesione ai corsi gratuiti di guida sicura per i giovani neopatentati del progetto ‘Lazio al Volante’, realizzati in collaborazione con la Regione Lazio presso il Centro di guida sicura ACI-SARA di Vallelunga. Sono oltre mille i ragazzi e le ragazze che hanno richiesto di partecipare. In pochi giorni i posti per i corsi auto sono già esauriti ed è stata attivata una lista di attesa.

Auspico che questa misura diventi strutturale e che si aumenti già da subito il finanziamento, ampliando il numero dei posti disponibili. Investire nella prevenzione e nella cultura della sicurezza stradale, soprattutto tra i più giovani, significa salvare vite e costruire una cultura della prevenzione più forte e diffusa.

Sarebbe importante avviare anche un monitoraggio scientifico dei risultati sulla riduzione dell’incidentalità tra chi frequenta i corsi, con possibili effetti positivi anche sui premi assicurativi”.

Lo ha dichiarato ad ACI Radio il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato, promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure.

Articolo precedente
VITAE: A ROMA LA MODA SI FA RINASCITA. GRANDE SUCCESSO PER L’EVENTO CHE CELEBRA IDENTITÀ E SOLIDARIETÀ
Articolo successivo
Il ciclismo “invade” il Parco della Legnara: domani a Cerveteri un grande evento targato Tirreno Bike e Assessorato allo Sport

Ultimi articoli

Cultura

Al MUSAM ricordati i 100 anni dal primo volo transpolare del dirigibile N1 Norge

Eventi

L’ESERCITO ITALIANO ANCHE QUEST’ANNO SCENDE IN CAMPO PER LA RACE FOR THE CURE: SANITÀ, LOGISTICA E SOLIDARIETÀ IN PRIMA LINEA

Eventi

L’Amministrazione comunale di Cerveteri incontra le Attività Produttive: il futuro tra commercio e territorio

Eventi

Villaggio della salute, c’è anche il Parco Bracciano-Martignano

Eventi

Il ciclismo “invade” il Parco della Legnara: domani a Cerveteri un grande evento targato Tirreno Bike e Assessorato allo Sport

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it