Sponsorizzazioni sulle aiuole e aree verdi di Cerveteri: ecco come fare

Comunicato stampa

Online l’avviso pubblico per partecipare alle procedure di sponsorizzazione per l’abbellimento e la manutenzione di rotatorie ed aree verdi del Comune di Cerveteri: un’opportunità per promuovere le attività in maniera green

È pubblicato sul sito internet del Comune di Cerveteri l’avviso per le procedure di sponsorizzazione per l’abbellimento e la manutenzione di rotatorie ed aree verdi stradali del Comune di Cerveteri: un’iniziativa rivolta a soggetti privati, quali imprese ed associazioni che potranno ottenere l’autorizzazione ad installare gratuitamente targhe informative con il nome o il logo della propria realtà in cambio della presa in gestione di una o più aree verdi del territorio.

“Un’opportunità per i privati che prendendosi cura delle aree verdi prospicenti i propri locali potranno sponsorizzare le proprie attività – spiega l’assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi – un modo per le imprese di investire in un progetto di sostenibilità e responsabilità sociale. Attraverso questa iniziativa dunque, imprese, commercianti, ma anche associazioni quali ad esempio i Rioni o singoli gruppi di cittadini possono farsi carico dell’allestimento e della manutenzione ordinaria dei rotatori e spazi verdi urbani, ricevendo in cambio da parte del Comune l’autorizzazione ad installare all’interno dell’area stessa una targa contenente il proprio logo e la propria immagine, beneficiando dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità per i cartelli installati nello spazio verde”.

“Una collaborazione tra pubblico e privato – prosegue Gnazi – che crediamo possa darci una nuova possibilità per una cura maggiore e partecipata del verde pubblico. Un progetto sul quale lavoriamo da tempo, passato già in Giunta nello scorso dicembre e sul quale c’è stato un importante lavoro del nostro Ufficio Ambiente, che ringrazio per l’attenzione e la professionalità con cui seguono le indicazioni dell’Amministrazione e dell’Assessorato. C’è tempo per partecipare alla procedura fino a mercoledì 3 giugno”.

“Quello della sponsorizzazione delle aree verdi è un progetto sul quale lavoravamo da tempo e che oggi trova luce: di questo, ringrazio il nostro Assessore Alessandro Gnazi e tutto l’ufficio ambiente per il lavoro svolto – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – si tratta di un modo green di promuovere il proprio brand che riduce gli sprechi e fa bene tanto alla città quanto all’impresa. Il buon riscontro che iniziative analoghe hanno avuto in tanti altri Comuni d’Italia ci suggerisce che lo sponsor ne ottiene grande visibilità oltre che l’apprezzamento da parte della cittadinanza”.

Al link, la modulistica completa e le informazioni necessarie per la partecipazione al bando:

https://comune.cerveteri.rm.it/novita/procedura-di-sponsorizzazione-labbellimento-e-la-manutenzione-di-rotatorie-ed-aree-verdi