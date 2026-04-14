15 Aprile, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Sponsorizzazioni sulle aiuole e aree verdi di Cerveteri: ecco come fare

0
159
sponsorizzazione aiuole e aree verdi a Cerveteri

Comunicato stampa

Online l’avviso pubblico per partecipare alle procedure di sponsorizzazione per l’abbellimento e la manutenzione di rotatorie ed aree verdi del Comune di Cerveteri: un’opportunità per promuovere le attività in maniera green

È pubblicato sul sito internet del Comune di Cerveteri l’avviso per le procedure di sponsorizzazione per l’abbellimento e la manutenzione di rotatorie ed aree verdi stradali del Comune di Cerveteri: un’iniziativa rivolta a soggetti privati, quali imprese ed associazioni che potranno ottenere l’autorizzazione ad installare gratuitamente targhe informative con il nome o il logo della propria realtà in cambio della presa in gestione di una o più aree verdi del territorio.

“Un’opportunità per i privati che prendendosi cura delle aree verdi prospicenti i propri locali potranno sponsorizzare le proprie attività – spiega l’assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi – un modo per le imprese di investire in un progetto di sostenibilità e responsabilità sociale. Attraverso questa iniziativa dunque, imprese, commercianti, ma anche associazioni quali ad esempio i Rioni o singoli gruppi di cittadini possono farsi carico dell’allestimento e della manutenzione ordinaria dei rotatori e spazi verdi urbani, ricevendo in cambio da parte del Comune l’autorizzazione ad installare all’interno dell’area stessa una targa contenente il proprio logo e la propria immagine, beneficiando dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità per i cartelli installati nello spazio verde”.

“Una collaborazione tra pubblico e privato – prosegue Gnazi – che crediamo possa darci una nuova possibilità per una cura maggiore e partecipata del verde pubblico. Un progetto sul quale lavoriamo da tempo, passato già in Giunta nello scorso dicembre e sul quale c’è stato un importante lavoro del nostro Ufficio Ambiente, che ringrazio per l’attenzione e la professionalità con cui seguono le indicazioni dell’Amministrazione e dell’Assessorato. C’è tempo per partecipare alla procedura fino a mercoledì 3 giugno”.

“Quello della sponsorizzazione delle aree verdi è un progetto sul quale lavoravamo da tempo e che oggi trova luce: di questo, ringrazio il nostro Assessore Alessandro Gnazi e tutto l’ufficio ambiente per il lavoro svolto – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – si tratta di un modo green di promuovere il proprio brand che riduce gli sprechi e fa bene tanto alla città quanto all’impresa. Il buon riscontro che iniziative analoghe hanno avuto in tanti altri Comuni d’Italia ci suggerisce che lo sponsor ne ottiene grande visibilità oltre che l’apprezzamento da parte della cittadinanza”.

Al link, la modulistica completa e le informazioni necessarie per la partecipazione al bando:

https://comune.cerveteri.rm.it/novita/procedura-di-sponsorizzazione-labbellimento-e-la-manutenzione-di-rotatorie-ed-aree-verdi

Articolo precedente
Al MUSAM ricordati i 100 anni dal primo volo transpolare del dirigibile N1 Norge
Articolo successivo
Consiglio comunale il 16 aprile a Ladispoli

Ultimi articoli

Primo piano

Cordoglio per la scomparsa del gen. Antonio Malerba

Politica

Consiglio comunale il 16 aprile a Ladispoli

Cultura

Al MUSAM ricordati i 100 anni dal primo volo transpolare del dirigibile N1 Norge

Eventi

L’ESERCITO ITALIANO ANCHE QUEST’ANNO SCENDE IN CAMPO PER LA RACE FOR THE CURE: SANITÀ, LOGISTICA E SOLIDARIETÀ IN PRIMA LINEA

Eventi

L’Amministrazione comunale di Cerveteri incontra le Attività Produttive: il futuro tra commercio e territorio

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it