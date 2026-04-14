Cordoglio per la scomparsa del gen. Antonio Malerba

L’associazione L’agone Nuovo si stringe al dolore di Anna Onelli, amica e collaboratrice, per la scomparsa del marito Antonio, che dopo lunga malattia ci ha lasciati nelle prime ore della mattinata odierna.

Marito e padre amorevole, Antonio era un generale dell’Esercito Italiano che non ha mai trascurato di esprimere la sua parte umana, conservando una semplicità endemica delle personalità eminenti.

Un militare che disarmava con il suo sorriso, infondeva energia con la sua scanzonata e intelligente ironia, un uomo che ha perseguito i valori della famiglia con la diligenza e il rigore di un’uniforme con cui forse non si è mai identificato ma ha connotato il suo percorso professionale e umano.

Ognuno di noi che ha conosciuto e ha avuto modo di apprezzare Anna, vorrebbe oggi lenire almeno un pò quel dolore inimmaginabile per la perdita dell’uomo con cui ha camminato per oltre cinquant’anni; eppure, impotenti di fronte al dramma della morte, possiamo solo avvolgerla di un silenzio con cui vorremmo far tacere il grido muto di quel vuoto che siamo certi, tenterà di colmare con la sua grande capacità di amare oltre gli umani limiti della fisicità.

I funerali del gen. Antonio Malerba si svolgeranno domani, 15 aprile, alle ore 15 nella chiesa San Giovanni Battista di Manziana.

Il presidente Giovanni Furgiuele

Il direttore Ludovica Di Pietrantonio

La redazione