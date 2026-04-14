Consiglio comunale il 16 aprile a Ladispoli

Comunicato stampa
Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata programmata in sessione straordinaria di prima convocazione per il giorno 16/04/2026 ore 18:30 e in seconda convocazione per il giorno 16/04/2026 ore 19:00 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone, la seduta della massima assise civica di Ladispoli
All’ordine del giorno:
RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI LADISPOLI (RM) E MANZIANA (RM)
ELEZIONE COMPONENTE SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE A SEGUITO DI SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.72 DEL 18/12/2017 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.57 DEL 22/10/2018 E N.2 DEL
26/01/2023. APPROVAZIONE
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO L.R. 22/1997 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI UN’AREA INTERNA AL PERIMETRO URBANO TRA VIA LATINA ANGOLO VIA BENEVENTO, E COMPRENSORIO PIAZZALE NAZARIO SAURO – GIARDINO “PIETRO CONTE”, PRESENTATO DALLA SOC. PIEFFE IMMOBILIARE S.R.L. CONTRODEDUZIONI AI CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE LAZIO IN SEDE DI APPROVAZIONE.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E DETERMINAZIONE CRITERI GENERALI DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARCHEGGI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE FLAVIA SERVIZI S.R.L.
APPROVAZIONE: A) “RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (EX ART 14 COMMA 3 D.LGS. N. 201/2022)”; B) SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 13/02/2026 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4-5 DEL TUEL 267/2000 E DEL D. LGS. 118/2011 AVENTE AD OGGETTO ” I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 “.
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 06/03/2026 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4-5 DEL TUEL 267/2000 E DEL D. LGS. 118/2011 AVENTE AD OGGETTO “II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 “.