Al MUSAM ricordati i 100 anni dal primo volo transpolare del dirigibile N1 Norge

Comunicato stampa

Dal 14 aprile al 31 maggio sarà possibile visitare una mostra fotografica rievocativa

Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario del primo volo transpolare compiuto dal dirigibile N1 Norge, costruito dall’Ingegnere italiano Gen. Umberto Nobile, nel pomeriggio di Lunedì 13 aprile 2026, presso il Magazzino 22 del Museo Storico dell’Aeronautica Militare (MUSAM) di Vigna di Valle, è stata inaugurata una mostra fotografica dal titolo “Due sguardi sull’artico a confronto” curata dal fotografo, climate artist e Sea Beyonder (Goodwill Ambassador del progetto Sea Beyond), Enzo Barracco, che rimarrà aperta al pubblico fino al 31 maggio 2026.

A fare gli onori di casa, il Comandante del Comando Aeroporto di Vigna di Valle, Col. Dario Bovino, e il Direttore del Museo Storico dell’Aeronautica Militare (MUSAM), T.Col. Paolo De Vita. La sobria cerimonia, presieduta dal Capo del 5° Reparto Comunicazione dell’Aeronautica Militare, Gen. B.A. Urbano Floreani, ha visto la partecipazione dei Sindaci di Bracciano Dott. Marco Crocicchi, di Trevignano, Dott.ssa Claudia Maciucchi, e di Manziana, Dott. Alessio Telloni, oltre a un corposo numero di studenti provenienti da istituti romani e dal Liceo Ignazio Vian di Bracciano.

Il progetto unisce passato e presente in un dialogo tra gli scatti in bianco e nero della spedizione di Nobile, custoditi sia negli archivi dell’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare di Roma, sia nel Centro Documentazione intitolato all’esploratore polare, ubicato proprio all’interno del MUSAM di Vigna di Valle, e le fotografie di Barracco, realizzate nel 2025 durante una spedizione in Alaska e Circolo Polare Artico condotta grazie al supporto di SEA BEYOND. Le immagini di Barracco contribuiscono a stimolare una riflessione sulla bellezza e la fragilità degli ecosistemi remoti che documenta e sul potere della fotografia di creare una connessione tra il pubblico e il mondo naturale.

Il MUSAM (Museo Storico dell’Aeronautica Militare), ha il compito di divulgare la cultura aeronautica, la storia e le tradizioni della Forza Armata. Sorge sulle rive del Lago di Bracciano dove agli inizi del secolo scorso fu impiantato il primo cantiere sperimentale aeronautico per il collaudo dei dirigibili. Successivamente Vigna di Valle divenne anche sede del primo reparto sperimentale per idrovolanti. Nel dopoguerra ospitò il primo reparto di aerosoccorso, compiuto con gli idrovolanti. Negli anni ’60 e ’70 divenne sede del Centro Sportivo, del Centro di Selezione del personale A.M. e del Museo Storico di Forza Armata. Il MUSAM Si sviluppa su una superficie di oltre 16.000 mq al coperto, più ampie aree esterne. Custodisce ed espone, in ordine cronologico, oltre 80 velivoli originali, e poi motori, divise e cimeli aeronautici. Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario di costituzione dell’Aeronautica Militare è stato ampliato e completamente ristrutturato.

1° Luogotenente Fabrizio Sanetti – CSSAM Vigna di Valle