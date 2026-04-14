14 Aprile, 2026
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L’Amministrazione comunale di Cerveteri incontra le Attività Produttive: il futuro tra commercio e territorio

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comune Cerveteri incontra attività produttive

Comunicato stampa

Un momento di dialogo, confronto e programmazione strategica per il tessuto economico della città

 Giovedì 23 aprile, alle ore 15:00, presso l’Aula Consiliare del Granarone, l’Amministrazione comunale di Cerveteri incontrerà i commercianti e le realtà produttive del territorio. Al centro dell’ordine del giorno: le opportunità del nuovo bando regionale, i progetti di marketing urbano e le anticipazioni sui grandi eventi stagionali.

“Vogliamo parlare con i commercianti e le aziende del territorio in un incontro aperto, concepito come un vero tavolo di lavoro” – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – “Presenteremo opportunità di sviluppo immediato, come il bando della Regione Lazio dedicato all’imprenditoria locale, e ci confronteremo sulla promozione del territorio e sui grandi eventi, dalla Festa del Santo Patrono alla Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, appuntamenti per i quali siamo già intensamente al lavoro.”

Il Sindaco ha poi approfondito i temi tecnici che verranno trattati: “Il primo aspetto riguarda il finanziamento delle Reti di impresa: un’iniziativa regionale per la quale sarà fondamentale la compattezza e l’unità d’intenti del nostro tessuto imprenditoriale. Giungere preparati a questo appuntamento è fondamentale per garantire risorse al futuro delle nostre attività.”

Ampio spazio sarà dedicato anche al decoro e alla visibilità delle aziende locali:

“Presenteremo il bando ‘Adotta un’aiuola’ – prosegue Elena Gubetti – un progetto che coniuga promozione e marketing territoriale. Grazie a questa iniziativa, le attività commerciali potranno promuovere gratuitamente il proprio marchio curando e gestendo alcune aree verdi della città, un modello già collaudato con successo in molte altre realtà.”

L’incontro vedrà inoltre la partecipazione prestigiosa del Direttore del Parco Archeologico Cerveteri e Tarquinia, Vincenzo Bellelli, per discutere di turismo e cultura:

“Sarà l’occasione per anticipare l’arrivo a Cerveteri di preziosi reperti provenienti dal Louvre” – conclude il Sindaco – “e per svelare i primi dettagli dei grandi eventi: la Festa di San Michele Arcangelo, con il programma curato dalla Pro Loco, e la Sagra dell’Uva. In entrambi i casi, la collaborazione tra pubblico e privato sarà la chiave per il successo della nostra offerta territoriale.”

L’Amministrazione comunale invita tutti i titolari di attività produttive, i commercianti e le associazioni di categoria a partecipare e a diffondere l’invito ai propri vicini di attività.

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