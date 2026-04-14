Villaggio della salute, c’è anche il Parco Bracciano-Martignano

Comunicato stampa

Ivano Iacomelli: “Ambiente salubre e stili di vita salutari sono il binomio del territorio”

Anguillara Sabazia (Roma), Piazza del Molo trasformata in un Villaggio della Salute incastonato nel cuore del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano. L’occasione è stata One Health, giornata per la prevenzione, screening e informazione sanitaria promossa dall’ASL Roma 4 nella formula salute, benessere collettivo e ambiente. Circa 1.000 persone sono state interessate dai servizi offerti gratuitamente. Gli stand per la prevenzione, con screening oncologici, vaccinazioni, controlli sanitari e percorsi informativi sui corretti stili di vita, hanno poi animato l’evento patrocinato dalla Regione Lazio, a cui hanno preso parte Angelo Pizzigallo, Sindaco di Anguillara Sabazia, Giorgio Simeoni, nativo di Trevignano Romano e Presidente della Commissione speciale Giubileo 2025 nel Consiglio della Regione Lazio, insieme a Rosaria Marino, direttore generale dell’ASL Roma 4, con Ivano Iacomelli, Commissario straordinario dell’ente di gestione del Parco Bracciano-Martignano: “Ambiente salubre e stili di vita salutari sono il binomio del nostro territorio”, il commento di Iacomelli, “eventi come One Health potrebbero coinvolgere sempre più Comuni della nostra comunità, di certo nel prossimo futuro vedranno un interessamento sempre più intenso da parte del Parco, che insieme alla natura e all’ecosistema tiene a cuore anche gli stili di vita dei nostri concittadini.” L’iniziativa ha voluto unire i servizi medici alla divulgazione, portando sanità e consigli di corretti stili di vita tra le persone che vivono nel Parco.

La presentazione del progetto One Health, programma integrato e multidisciplinare promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità delle Nazioni Unite in ottica Agenda 2030, è avvenuta all’Istituto Comprensivo San Francesco di Anguillara Sabazia, aderenti alla rete delle Scuole che Promuovono Salute: un laboratorio sul riciclo della plastica ha coinvolto attivamente gli studenti, sottolineando il legame tra ambiente e salute.