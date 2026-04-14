14 Aprile, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Villaggio della salute, c’è anche il Parco Bracciano-Martignano

0
73
Villaggio della salute ad Anguillara

Comunicato stampa

Ivano Iacomelli: “Ambiente salubre e stili di vita salutari sono il binomio del territorio”

 Anguillara Sabazia (Roma), Piazza del Molo trasformata in un Villaggio della Salute incastonato nel cuore del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano. L’occasione è stata One Health, giornata per la prevenzione, screening e informazione sanitaria promossa dall’ASL Roma 4 nella formula salute, benessere collettivo e ambiente. Circa 1.000 persone sono state interessate dai servizi offerti gratuitamente. Gli stand per la prevenzione, con screening oncologici, vaccinazioni, controlli sanitari e percorsi informativi sui corretti stili di vita, hanno poi animato l’evento patrocinato dalla Regione Lazio, a cui hanno preso parte Angelo Pizzigallo, Sindaco di Anguillara Sabazia, Giorgio Simeoni, nativo di Trevignano Romano e Presidente della Commissione speciale Giubileo 2025 nel Consiglio della Regione Lazio, insieme a Rosaria Marino, direttore generale dell’ASL Roma 4, con Ivano Iacomelli, Commissario straordinario dell’ente di gestione del Parco Bracciano-Martignano: “Ambiente salubre e stili di vita salutari sono il binomio del nostro territorio”, il commento di Iacomelli, “eventi come One Health potrebbero coinvolgere sempre più Comuni della nostra comunità, di certo nel prossimo futuro vedranno un interessamento sempre più intenso da parte del Parco, che insieme alla natura e all’ecosistema tiene a cuore anche gli stili di vita dei nostri concittadini.” L’iniziativa ha voluto unire i servizi medici alla divulgazione, portando sanità e consigli di corretti stili di vita tra le persone che vivono nel Parco.

La presentazione del progetto One Health, programma integrato e multidisciplinare promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità delle Nazioni Unite in ottica Agenda 2030, è avvenuta all’Istituto Comprensivo San Francesco di Anguillara Sabazia, aderenti alla rete delle Scuole che Promuovono Salute: un laboratorio sul riciclo della plastica ha coinvolto attivamente gli studenti, sottolineando il legame tra ambiente e salute.

Articolo precedente
Il ciclismo “invade” il Parco della Legnara: domani a Cerveteri un grande evento targato Tirreno Bike e Assessorato allo Sport
Articolo successivo
L’Amministrazione comunale di Cerveteri incontra le Attività Produttive: il futuro tra commercio e territorio

Ultimi articoli

Cultura

Al MUSAM ricordati i 100 anni dal primo volo transpolare del dirigibile N1 Norge

Eventi

L’ESERCITO ITALIANO ANCHE QUEST’ANNO SCENDE IN CAMPO PER LA RACE FOR THE CURE: SANITÀ, LOGISTICA E SOLIDARIETÀ IN PRIMA LINEA

Eventi

L’Amministrazione comunale di Cerveteri incontra le Attività Produttive: il futuro tra commercio e territorio

Eventi

Il ciclismo “invade” il Parco della Legnara: domani a Cerveteri un grande evento targato Tirreno Bike e Assessorato allo Sport

Primo piano

LAZIO AL VOLANTE; D’AMATO: STRAORDINARIA ADESIONE AI CORSI DI GUIDA SICURA PER I GIOVANI. ORA RENDERLI STRUTTURALI E AUMENTARE I POSTI

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it