VITAE: A ROMA LA MODA SI FA RINASCITA. GRANDE SUCCESSO PER L’EVENTO CHE CELEBRA IDENTITÀ E SOLIDARIETÀ

Comunicato stampa

ROTARY E VANESSA FOGLIA, UN SODALIZIO DI STILE NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ

Non soltanto una sfilata, ma un’esperienza da attraversare. Sabato 11 aprile, nella cornice del Precise House Mantegna Roma, si è svolto VITAE, il progetto immersivo ideato da Vanessa Foglia. Una serata che ha trasformato la passerella in uno spazio simbolico di dignità e inclusione, celebrando al tempo stesso il decennale del Rotary Club Roma Cristoforo Colombo.

Corpi diversi e storie uniche hanno dato vita a un linguaggio umano universale. Le protagoniste, accompagnate dalla style coach Alessandra Casale, hanno sfilato non come semplici modelle, ma come espressioni autentiche di identità, presenza e vissuto. Il culmine artistico è stato raggiunto con gli ultimi due abiti in passerella, creazioni di Vanessa Foglia magistralmente dipinte dall’artista Silvia Pagano.

L’atmosfera è stata resa ancora più intensa dalla composizione originale del Maestro Stefano Di Carlo, che ha tradotto in musica la forza emotiva del percorso di rinascita proposto da VITAE.

L’evento ha avuto un cuore profondamente solidale: parte del contributo dei 130 partecipanti è stato devoluto all’Associazione 8 Marzo 2012 APS, sostenuta da Inner Wheel Italia. I fondi supporteranno percorsi di sartoria sostenibile e autonomia lavorativa per donne che hanno attraversato situazioni di fragilità.

“L’associazione 8 marzo 2012 opera sul territorio di Tivoli e Guidonia e da anni promuove laboratori di sartoria, artigianato e sportelli di aiuto. Questa collaborazione restituisce alla moda la sua funzione generativa: creare reali opportunità di riscatto” hanno commentato i referenti dell’Associazione 8 Marzo.

La serata ha segnato anche un momento storico per il Rotary, con il passaggio della Charta e la celebrazione del decennale del Club Roma Cristoforo Colombo, alla presenza delle massime autorità rotariane: la Governatrice del Distretto 2080 Adriana Muscas, la Governatrice nominata Lucia Viscio e il Past Governor Giuseppe Perrone.

Fiorella Quattrociocchi, Presidente del Rotary Club Roma Cristoforo Colombo, ha espresso profonda soddisfazione: “Abbiamo celebrato questo decennale con il motto ‘Uniti per fare del bene’. VITAE è stata una celebrazione che ha unito oltre 15 club, dimostrando quanto possiamo realizzare quando lavoriamo insieme. Vedere donne di ogni età sfilare con orgoglio per sostenere percorsi di rinascita e autonomia ha dato un senso profondo alla nostra missione di inclusione”.

VITAE si conferma così come un format capace di scardinare i canoni estetici tradizionali per rimettere l’essere umano al centro. Come dichiarato dalla stessa Vanessa Foglia: “Una sfilata si osserva. VITAE si attraversa.” E Roma, sabato sera, l’ha attraversata con emozione, eleganza e impegno civile.

Maria Luisa Roscino