14 Aprile, 2026
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Carburanti: Unione Nazionale Consumatori, prezzi in discesa

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Unione nazionale consumatori

Comunicato stampa

La classifica delle regioni peggiori in valore assoluto

 

“Prezzi in calo. Il fatto che ieri mattina il petrolio abbia aperto sopra i 100 dollari e poi nel corso della giornata sia sceso sotto quella soglia ha consentito una nuova riduzione dei prezzi alla pompa. La flessione maggiore si registra a Bolzano per il gasolio, -1,3 cent al litro, pari a 65 cent per un pieno di 50 litri. Segue la Sicilia (-60 cent a rifornimento) e Trento (-50 cent)” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il prezzo più alto per il gasolio si trova in autostrada (2,187), poi a Bolzano (2,181) e infine in Friuli (2,168).

Per la benzina vincono le autostrade con 1,813 euro al litro, che quindi riconquistano il primato per entrambi i carburanti. Segue Bolzano  (1,810) e il Molise (1,805).

 

Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO in modalità self service del 14 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 13 aprile

N

REGIONE

Prezzo 14/04/26

(in euro/litro)

Variazione del prezzo dal 13 al 14 aprile

(in cent al litro)

1

AUTOSTRADE

2.187

-0,4

2

Bolzano

2.181

-1,3

3

Friuli Venezia Giulia

2.168

-0,3

4

Calabria

2.167

-0,4

5

Molise

2.166

-0,5

6

Trento

2.164

-1,0

7

Emilia Romagna

2.163

-0,9

8

Lombardia

2.160

-0,9

8

Puglia

2.160

-0,1

10

Sardegna

2.159

-0,6

11

Sicilia

2.158

-1,2

12

Veneto

2.153

-0,7

13

Basilicata

2.152

-0,5

14

Liguria

2.151

-0,4

14

Piemonte

2.151

-0,8

16

Campania

2.148

-0,7

16

Valle d’Aosta

2.148

-0,4

18

Abruzzo

2.144

-0,6

18

Toscana

2.144

-0,9

20

Umbria

2.138

-0,4

21

Lazio

2.136

-0,6

22

Marche

2.133

-0,6

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

 

Tabella n. 2: variazione prezzi medi della BENZINA in modalità self service del 14 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 13 aprile

N

REGIONE

Prezzo 14/04/26

(in euro/litro)

Variazione del prezzo dal 13 al 14 aprile

(in cent al litro)

1

AUTOSTRADE

1.813

-0,2

2

Bolzano

1.810

-0,5

3

Molise

1.805

-0,2

4

Basilicata

1.802

-0,2

5

Calabria

1.801

-0,3

6

Sicilia

1.798

-0,5

7

Valle d’Aosta

1.792

-0,5

8

Puglia

1.789

-0,1

9

Liguria

1.788

-0,3

10

Sardegna

1.785

-0,3

11

Trento

1.784

-0,4

12

Friuli Venezia Giulia

1.783

-0,1

13

Abruzzo

1.780

-0,5

13

Campania

1.780

-0,3

15

Toscana

1.776

-0,4

16

Emilia Romagna

1.775

-0,4

17

Lombardia

1.774

-0,4

17

Umbria

1.774

-0,2

18

Marche

1.772

-0,1

20

Piemonte

1.771

-0,5

20

Veneto

1.771

-0,2

22

Lazio

1.770

-0,3

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

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