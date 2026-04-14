Carburanti: Unione Nazionale Consumatori, prezzi in discesa

Comunicato stampa

La classifica delle regioni peggiori in valore assoluto

“Prezzi in calo. Il fatto che ieri mattina il petrolio abbia aperto sopra i 100 dollari e poi nel corso della giornata sia sceso sotto quella soglia ha consentito una nuova riduzione dei prezzi alla pompa. La flessione maggiore si registra a Bolzano per il gasolio, -1,3 cent al litro, pari a 65 cent per un pieno di 50 litri. Segue la Sicilia (-60 cent a rifornimento) e Trento (-50 cent)” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il prezzo più alto per il gasolio si trova in autostrada (2,187), poi a Bolzano (2,181) e infine in Friuli (2,168).

Per la benzina vincono le autostrade con 1,813 euro al litro, che quindi riconquistano il primato per entrambi i carburanti. Segue Bolzano (1,810) e il Molise (1,805).

Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO in modalità self service del 14 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 13 aprile

N REGIONE Prezzo 14/04/26 (in euro/litro) Variazione del prezzo dal 13 al 14 aprile (in cent al litro) 1 AUTOSTRADE 2.187 -0,4 2 Bolzano 2.181 -1,3 3 Friuli Venezia Giulia 2.168 -0,3 4 Calabria 2.167 -0,4 5 Molise 2.166 -0,5 6 Trento 2.164 -1,0 7 Emilia Romagna 2.163 -0,9 8 Lombardia 2.160 -0,9 8 Puglia 2.160 -0,1 10 Sardegna 2.159 -0,6 11 Sicilia 2.158 -1,2 12 Veneto 2.153 -0,7 13 Basilicata 2.152 -0,5 14 Liguria 2.151 -0,4 14 Piemonte 2.151 -0,8 16 Campania 2.148 -0,7 16 Valle d’Aosta 2.148 -0,4 18 Abruzzo 2.144 -0,6 18 Toscana 2.144 -0,9 20 Umbria 2.138 -0,4 21 Lazio 2.136 -0,6 22 Marche 2.133 -0,6

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

Tabella n. 2: variazione prezzi medi della BENZINA in modalità self service del 14 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 13 aprile

N REGIONE Prezzo 14/04/26 (in euro/litro) Variazione del prezzo dal 13 al 14 aprile (in cent al litro) 1 AUTOSTRADE 1.813 -0,2 2 Bolzano 1.810 -0,5 3 Molise 1.805 -0,2 4 Basilicata 1.802 -0,2 5 Calabria 1.801 -0,3 6 Sicilia 1.798 -0,5 7 Valle d’Aosta 1.792 -0,5 8 Puglia 1.789 -0,1 9 Liguria 1.788 -0,3 10 Sardegna 1.785 -0,3 11 Trento 1.784 -0,4 12 Friuli Venezia Giulia 1.783 -0,1 13 Abruzzo 1.780 -0,5 13 Campania 1.780 -0,3 15 Toscana 1.776 -0,4 16 Emilia Romagna 1.775 -0,4 17 Lombardia 1.774 -0,4 17 Umbria 1.774 -0,2 18 Marche 1.772 -0,1 20 Piemonte 1.771 -0,5 20 Veneto 1.771 -0,2 22 Lazio 1.770 -0,3

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit