Carburanti: Unione Nazionale Consumatori, prezzi in discesa

Comunicato stampa
La classifica delle regioni peggiori in valore assoluto
“Prezzi in calo. Il fatto che ieri mattina il petrolio abbia aperto sopra i 100 dollari e poi nel corso della giornata sia sceso sotto quella soglia ha consentito una nuova riduzione dei prezzi alla pompa. La flessione maggiore si registra a Bolzano per il gasolio, -1,3 cent al litro, pari a 65 cent per un pieno di 50 litri. Segue la Sicilia (-60 cent a rifornimento) e Trento (-50 cent)” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
Il prezzo più alto per il gasolio si trova in autostrada (2,187), poi a Bolzano (2,181) e infine in Friuli (2,168).
Per la benzina vincono le autostrade con 1,813 euro al litro, che quindi riconquistano il primato per entrambi i carburanti. Segue Bolzano (1,810) e il Molise (1,805).
Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO in modalità self service del 14 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 13 aprile
|
N
|
REGIONE
|
Prezzo 14/04/26
(in euro/litro)
|
Variazione del prezzo dal 13 al 14 aprile
(in cent al litro)
|
1
|
AUTOSTRADE
|
2.187
|
-0,4
|
2
|
Bolzano
|
2.181
|
-1,3
|
3
|
Friuli Venezia Giulia
|
2.168
|
-0,3
|
4
|
Calabria
|
2.167
|
-0,4
|
5
|
Molise
|
2.166
|
-0,5
|
6
|
Trento
|
2.164
|
-1,0
|
7
|
Emilia Romagna
|
2.163
|
-0,9
|
8
|
Lombardia
|
2.160
|
-0,9
|
8
|
Puglia
|
2.160
|
-0,1
|
10
|
Sardegna
|
2.159
|
-0,6
|
11
|
Sicilia
|
2.158
|
-1,2
|
12
|
Veneto
|
2.153
|
-0,7
|
13
|
Basilicata
|
2.152
|
-0,5
|
14
|
Liguria
|
2.151
|
-0,4
|
14
|
Piemonte
|
2.151
|
-0,8
|
16
|
Campania
|
2.148
|
-0,7
|
16
|
Valle d’Aosta
|
2.148
|
-0,4
|
18
|
Abruzzo
|
2.144
|
-0,6
|
18
|
Toscana
|
2.144
|
-0,9
|
20
|
Umbria
|
2.138
|
-0,4
|
21
|
Lazio
|
2.136
|
-0,6
|
22
|
Marche
|
2.133
|
-0,6
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
Tabella n. 2: variazione prezzi medi della BENZINA in modalità self service del 14 aprile (in ordine decrescente) e variazione rispetto al 13 aprile
|
N
|
REGIONE
|
Prezzo 14/04/26
(in euro/litro)
|
Variazione del prezzo dal 13 al 14 aprile
(in cent al litro)
|
1
|
AUTOSTRADE
|
1.813
|
-0,2
|
2
|
Bolzano
|
1.810
|
-0,5
|
3
|
Molise
|
1.805
|
-0,2
|
4
|
Basilicata
|
1.802
|
-0,2
|
5
|
Calabria
|
1.801
|
-0,3
|
6
|
Sicilia
|
1.798
|
-0,5
|
7
|
Valle d’Aosta
|
1.792
|
-0,5
|
8
|
Puglia
|
1.789
|
-0,1
|
9
|
Liguria
|
1.788
|
-0,3
|
10
|
Sardegna
|
1.785
|
-0,3
|
11
|
Trento
|
1.784
|
-0,4
|
12
|
Friuli Venezia Giulia
|
1.783
|
-0,1
|
13
|
Abruzzo
|
1.780
|
-0,5
|
13
|
Campania
|
1.780
|
-0,3
|
15
|
Toscana
|
1.776
|
-0,4
|
16
|
Emilia Romagna
|
1.775
|
-0,4
|
17
|
Lombardia
|
1.774
|
-0,4
|
17
|
Umbria
|
1.774
|
-0,2
|
18
|
Marche
|
1.772
|
-0,1
|
20
|
Piemonte
|
1.771
|
-0,5
|
20
|
Veneto
|
1.771
|
-0,2
|
22
|
Lazio
|
1.770
|
-0,3
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit