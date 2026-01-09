MUNICIPIO XV, TORQUATI – ROLLO: “TORNA “A BRACCIA APERTE”, LA RACCOLTA DI COPERTE, VESTIARIO E DERRATE ALIMENTARI PER PERSONE FRAGILI”

Riceviamo e pubblichiamo

“Al via la quinta edizione di “A Braccia Aperte”, l’iniziativa di solidarietà del Municipio Roma XV per la raccolta di coperte e vestiario invernale per le persone senza fissa dimora e le famiglie fragili di Roma nord.

Dal 12 al 26 gennaio, secondo il calendario di apertura, sarà possibile consegnare coperte, sacchi a pelo, piumini, giacche pesanti, cappelli, sciarpe in buono stato e derrate alimentari (legumi in barattoli pronti da mangiare, tonno, zucchero, riso, pasta, merendine, biscotti, succhi di frutta in brick, the in bustine) e prodotti igienici (assorbenti, rasoi, pettini, deodoranti, spazzolini, dentifricio, shampoo e bagnoschiuma) direttamente nei centri programmati.

Con il supporto delle Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere, Caritas e Associazioni territoriali culturali, caritatevoli e di volontariato, anche quest’anno con il Presidente di Commissione Alfonso Rago siamo pronti ad aprire su tutto il nostro territorio 50 punti di raccolta in 15 giornate dislocati in ogni quartiere del nostro territorio.

Non solo, grazie all’Associazione “Tutti Taxi per Amore”, con l’iniziativa “Amici fragili 2026” dal 12 al 15 gennaio sarà possibile chiedere il ritiro delle donazioni addirittura a domicilio contattando i numeri 3396059080, 3387157566, 3338253771 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.