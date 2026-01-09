Legalità, pace e speranza: don Luigi Ciotti protagonista dell’incontro promosso da Diocesi e Comune

Riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 16 gennaio 2026, alle ore 16, presso l’Aula consiliare “Renato Pucci” di Civitavecchia, si terrà l’incontro pubblico “Legalità, pace e speranza – Parole che diventano impegno”, che vedrà protagonista don Luigi Ciotti, sacerdote e attivista, fondatore di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, da oltre trent’anni punto di riferimento nella lotta alla criminalità organizzata, nella promozione della giustizia sociale e nella diffusione della cultura della legalità democratica.

L’evento rientra nel percorso “Custodi del Futuro – Scuola di formazione all’impegno sociale e politico” ed è promosso dalla Diocesi di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia e dal Comune di Civitavecchia, con il coordinamento dell’Assessorato ai Servizi Sociali.

L’incontro si propone di offrire, attraverso l’esperienza diretta di don Luigi Ciotti, uno spazio di confronto aperto con la cittadinanza sui temi della speranza, della solidarietà e della responsabilità sociale, intesi come veri e propri motori di cambiamento. Un momento di dialogo significativo per ribadire che pace e legalità non sono concetti astratti, ma impegni quotidiani che coinvolgono l’intera comunità.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e rivolta in particolare a studenti, associazioni, operatori sociali e a tutti coloro che desiderano approfondire i valori di una democrazia fondata sulla partecipazione, sulla solidarietà e sul rispetto delle regole.

«Ospitare a Civitavecchia don Luigi Ciotti – dichiara il Sindaco Marco Piendibene – significa offrire alla nostra comunità un’importante occasione di riflessione e di crescita collettiva. La sua testimonianza richiama tutti, istituzioni e cittadini, a un impegno concreto e quotidiano per la legalità, la pace e la speranza, valori che non possono restare principi astratti ma devono tradursi in azioni, responsabilità condivise e politiche pubbliche orientate al bene comune».

«Sono molto contenta – dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni – dell’evento che si terrà mercoledì prossimo. Credo sia fondamentale sensibilizzare la cittadinanza su tematiche complesse e delicate come quelle della legalità e della giustizia sociale. L’esperienza e la testimonianza di don Luigi Ciotti rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità, soprattutto per i giovani e per quanti operano nel sociale».

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento alla Diocesi, nella persona del Vescovo monsignor Gianrico Luzza, per il prezioso contributo organizzativo e per la costante collaborazione istituzionale, che ha reso possibile la realizzazione di un appuntamento di alto valore civile e culturale per la città.