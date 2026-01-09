9 Gennaio, 2026
Capena, al via i lavori per la biblioteca nel palazzo comunale. Uno dei finanziamenti PNRR che Città metropolitana ha destinato al territorio 

Sono stati inaugurati i lavori che interesseranno la sede comunale di Capena e vedranno la realizzazione di una nuova biblioteca: un finanziamento totale di 360 mila euro dal PNRR – PUI Cultura impiegato per la riqualificazione del piano seminterrato del palazzo che affaccia su Via Don Giovanni Minzoni e dell’area esterna di fronte all’edificio.
Alla cerimonia di avvio dei lavori, con il Sindaco Roberto Barbetti, ha partecipato il vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna.
In dettaglio, si prevedono interventi nei blocchi Nord e Sud del piano seminterrato, che oltre alla biblioteca ospiteranno una sala conferenze e due sale di lettura, aree di studio e una sala multimediale, con punti di accesso a internet e dotazioni per l’uso di terminali privati, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e accessibilità. Nel progetto, massima attenzione anche alla qualità della fruizione degli spazi, improntata al comfort e al relax. Ogni sala avrà un accesso indipendente per permettere di essere utilizzata autonomamente, senza interferire con le attività nel resto della struttura.
In continuità con i lavori al blocco interno, la riqualificazione della piazza di fronte all’edificio, con la razionalizzazione dei parcheggi a raso e la realizzazione di aree verdi e percorsi accessibili, fruibili sia dagli utenti della biblioteca, sia come punto di ritrovo e di accoglienza per i cittadini.
“Il Pnrr di Città Metropolitana, grazie alla lungimiranza del Sindaco Gualtieri, ci ha dato la possibilità dì finanziare molti comuni al di fuori della Capitale, tra i quali Capena. Realizziamo qui un progetto a cui il Sindaco Barbetti e la sua squadra tengono molto, e non può essere diversamente. Investire nella cultura significa creare luoghi non solo di crescita e conoscenza, a tutte le età, ma anche un rifugio di cui spesso sottovalutiamo l’importanza. Di fronte a un presente in cui è facile perdersi, sono i luoghi come questo che salvano e stimolano il dubbio e la capacità di comprendere il mondo nella sua complessità: i lavori sono già iniziati e ci auguriamo presto di poter inaugurare i nuovi spazi della biblioteca, un investimento prezioso per tutti”, ha dichiarato il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna.
Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

