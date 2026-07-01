Istituto Aeronautico e Agrario Salvo D’Acquisto: dall’aula al futuro

Dall’aula al futuro: si conclude il percorso degli studenti del quinto anno dell’Istituto Aeronautico e Agrario “Salvo D’Acquisto”

Con il suono dell’ultima campanella si chiude un importante capitolo per gli studenti dell’Istituto Aeronautico e Agrario “Salvo D’Acquisto”, pronti ad affrontare l’esame di maturità e, successivamente, a intraprendere nuove sfide personali e professionali. Il diploma rappresenta non solo il termine di un percorso di studi, ma soprattutto l’inizio di una nuova fase della vita. Gli studenti che hanno frequentato gli indirizzi Aeronautico e Agrario hanno acquisito competenze tecniche, scientifiche e professionali che consentiranno loro di scegliere tra numerose opportunità.

Per i diplomati dell’indirizzo Aeronautico si aprono prospettive nel settore dell’aviazione civile e militare, nella gestione aeroportuale, nella logistica dei trasporti aerei e nei servizi di assistenza al volo. Molti potranno proseguire gli studi universitari in Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Aeronautica, Scienze della Navigazione o altre discipline tecnico-scientifiche, mentre altri sceglieranno percorsi professionalizzanti che consentiranno un rapido ingresso nel mondo del lavoro. Gli studenti dell’indirizzo Agrario, invece, potranno valorizzare le competenze maturate nei settori dell’agricoltura sostenibile, delle produzioni agroalimentari, della tutela ambientale e della gestione del territorio. Le opportunità spaziano dall’impiego presso aziende agricole e agroindustriali alla libera professione, fino al proseguimento degli studi universitari in Agraria, Scienze Ambientali, Biotecnologie o discipline affini.

“Da studente a professionista, da allievo a protagonista del proprio futuro”: è questo il passaggio che attende i giovani diplomati del “Salvo D’Acquisto”. Un percorso che richiederà impegno, responsabilità e capacità di adattamento, ma che poggia sulle solide basi costruite durante gli anni trascorsi tra i banchi di scuola. La conclusione dell’anno scolastico rappresenta anche un momento di orgoglio per docenti, famiglie e personale scolastico, che hanno accompagnato gli studenti nella loro crescita umana e culturale. A tutti i maturandi va l’augurio di affrontare con serenità gli esami e di guardare al futuro con entusiasmo, consapevoli che le competenze e i valori acquisiti costituiranno un patrimonio prezioso per le sfide che li attendono. Per i diplomati del “Salvo D’Acquisto” il traguardo della maturità non è un punto di arrivo, ma una nuova pista di decollo verso il proprio domani.

Prof. Gianfranco Vadrucci