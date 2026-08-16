Un lungolago da vivere, insieme

Dalla pagina Facebook del Sindaco Crocicchi

Quella del 14 è stata una 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼, partecipata e vissuta, con il nostro Lungolago animato da 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮, 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗶𝗻𝗶 𝗲 𝗰𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮.

Tante persone hanno scelto di passeggiare, incontrarsi, fermarsi insieme e godere della bellezza del lago e delle iniziative organizzate.

È questa l’idea di Lungolago sulla quale abbiamo scelto di investire: 𝘂𝗻 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗼 𝗱𝗮 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲, capace di essere non soltanto una strada o un luogo di passaggio, ma uno spazio nel quale incontrarsi, trascorrere del tempo, stare insieme e riscoprire il rapporto con uno dei luoghi più belli della nostra città.

Vedere tante persone vivere il Lungolago, passeggiare e partecipare alle iniziative è stata una 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗶𝗺𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮’ e di ciò che questo luogo sta iniziando a rappresentare.