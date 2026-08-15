Dal profilo Facebook del Comune di Trevignano

Ci siamo. È arrivato Ferragosto. È arrivata la notte della nostra Processione.

Una tradizione che appartiene profondamente a Trevignano Romano e che questa sera tornerà a unire fede, lago, arte, musica, luci e comunità in uno degli appuntamenti più suggestivi e attesi dell’estate.

Alle ore 21.00, in Piazzale del Molo, la Solenne Santa Messa per la Festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, alla presenza del Vescovo Mons. Marco Salvi, di Don Piero Rongoni e degli altri sacerdoti.

A seguire prenderà vita la Solenne Processione Mariana sulle acque del Lago di Bracciano e sarà finalmente svelata la nuova scenografia dedicata alla Madonna Assunta, ideata da Angelo Russo, storico autore legato alla grande tradizione della Macchina di Santa Rosa di Viterbo, che torna a Trevignano trent’anni dopo l’opera del 1996.

Abbiamo scelto di non mostrarla prima: apparirà per la prima volta questa sera, nel buio, sulle acque del nostro lago.

La Processione si snoderà lungo tutta la costa di Trevignano, partendo dal porticciolo e percorrendo lo specchio d’acqua davanti al lungolago e alle spiagge, fino all’altezza di via di Capocroce, per poi fare ritorno verso Piazzale del Molo. Un lungo percorso sull’acqua, accompagnato da musica, luci e dalle imbarcazioni in processione, che potrà essere ammirato da tanti punti della costa.

Al rientro al Molo, le fontane luminose sul lago accompagneranno uno dei momenti più suggestivi della serata, prima del grande spettacolo pirotecnico finale sull’acqua.

A chi possiede un’imbarcazione, a vela, a remi, elettrica o a motore, l’invito è a partecipare al seguito della Processione: appuntamento alle ore 21.00 nel Golfo di Cucumino per la formazione in acqua.

Per rendere più agevole la partecipazione sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta, che collegherà il parcheggio all’ingresso di Trevignano, all’altezza del cimitero, con il centro del paese, dalle ore 18.00 fino all’1.00 di notte. L’invito è, per quanto possibile, a lasciare l’auto all’ingresso del paese e utilizzare la navetta.

Questa edizione speciale è stata resa possibile anche grazie al contributo economico della Regione Lazio, della Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana e della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il cuore pulsante dell’organizzazione sono gli splendidi volontari dell’Associazione Festeggiamo Trevignano: donne, uomini e tanti giovani che ogni anno si adoperano con cuore e passione per questa tradizione e con i quali da giorni stiamo lavorando, giorno e notte, per curare ogni dettaglio e rendere questa edizione ancora più bella e speciale.

I ringraziamenti li faremo a Processione conclusa: sono moltissime le persone, le professionalità, le associazioni, gli operatori e le istituzioni impegnati perché tutto si svolga nel migliore dei modi, anche sotto il delicato profilo organizzativo e della sicurezza. Sarà giusto ricordarli e ringraziarli uno ad uno.

Venite a Trevignano. Venite presto. Vivete il paese, il lungolago e le spiagge e scegliete il vostro punto da cui aspettare il momento in cui la Processione apparirà sulle acque del Lago di Bracciano.

Ore 21.00 – Solenne Santa Messa, Piazzale del Molo A seguire – Solenne Processione Mariana sul Lago Musica, luci e fontane luminose Gran finale con spettacolo pirotecnico sul lago Bus navetta gratuito dalle 18.00 all’1.00

Ci sono notti che diventano memoria. Questa è una di quelle notti.