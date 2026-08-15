La squadra di floorball Black Lions va verso i mondiali

L’agone ha intervistato il mister dei Black Lions nella disciplina del floorball, Dario Falchi che ci ha raccontato molte cose riguardo questo sport ed i traguardi che hanno raggiunto gli under 19 nelle squadre femminili e maschili. Ricordiamo che il floorball è uno sport simile all’hockey, è molto inclusivo se si pensa che maschi e femmine possono giocare insieme, è anche economico perché una mazza può costare sui 20 euro e per il portiere considerando che c’è anche il casco la spesa è leggermente superiore, per il resto si può giocare con un pantaloncino e una maglietta.

Chi sono i Black Lions che hanno raggiunto alti livelli?

I Black Lions nascono nel 2015, nell’arco degli anni abbiamo mandato diversi ragazzi ai mondiali, la prima che è salita in nazionale è stata Martina Falchi, in porta con l’under 19, successivamente sono arrivate Elena Breccia, Aurora Masi, Nikol Cucuzzoli, Marta Pelliccioni, Jhojana Ruiz, Belen Lara Acosta, Desirè Dragoni, Flavia Consorti, Maya Gentile e Martina Mariotti per i senior e under 19 femminile. Per quanto riguarda il maschile ci sono Marco Pleimes , Tiziano Polisciano, Fabio Lombardi, Alessandro Troia , Cristian Masi e Massimiliano Inchostro . Per le prossime qualifiche ai mondiali under 19 ci sono Flavio Carnevali e Samuele Didoni. Molte delle ragazze nominate si sono trasferite all’estero e in nord Italia. Sono rimaste Belen Lara Acosta che attualmente è il capitano della nazionale italiana under 19 femminile, Martina Falchi che è il portiere della nazionale senior e Marta Pelliccioni che si è trasferita al nord e attualmente gioca in nazionale senior con la squadra di Milano. Maia e Martina Mariotti sono ancora due giocatrici della nazionale under 19, le new entry sono Flavio Carnevali di 17 anni e Samuel Didoni di 15 anni.

Come ci si prepara a un mondiale?

Alienandosi sempre e non ci si può permettere di sbagliare, io per esempio che sono la head coach non scelgo per correttezza i giocatori Black Lions, ci sono i miei assistenti che lo fanno.

Parliamo ora dei due ragazzi scelti per il mondiale

Samuele Didoni e Flavio Carnevali arrivano dopo una stagione a mille all’ora dove anno vinto anche il campionato italiano under 19, dove si sono costruiti una loro figura importante. Sono entrambi due difensori di spinta, possono partire da dietro e giocare in attacco , quindi salgono molto. Flavio è un giocatore di ragionamento, Flavio è un giocatore molto più di passaggio, che mette calma alla squadra, sono due giocatori importanti secondo me che in nazionale potranno fare veramente bene

Quindi c’è anche un’attenzione alle caratteristiche personali di questi ragazzi

Si assolutamente si poi questo è un gioco anche inclusivo perché ragazzi e ragazze possono giocare insieme, peccato che sia ancora uno sport di nicchia, da tre anni siamo entrati a far parte del Coni e c’è stato un maggiore sviluppo che ci ha permesso di entrare nelle scuole con più facilità, da quando siamo entrati nel Coni si sono create squadre al sud, Puglia, Basilicata, Molise, Liguria, Sicilia, Sardegna , insomma ci stiamo muovendo tanto.

Mister lei come tiene su gli animi dei suoi giocatori?

Io sono un mister molto emotivo, molto empatico con il mio gruppo e quando vinciamo ci lasciamo andare, quest’anno dopo quattro o cinque volte che ci provavamo abbiamo vinto il campionato italiano under 19, quindi quest’anno è stato un anno bello e importante, ma quando c’è la sconfitta devi farli ragionare sugli errori, per poi girare la pagina del libro e riscrivere quella nuova.

Ilaria Morodei

Redattrice L’agone