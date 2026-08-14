Comunicato stampa

_“Stazioni Lunari”, I Patagarri, Max Gazzè, Frankie hi-nrg mc, Daniele Silvestri, I Musici di Francesco Guccini in concerto dal 21 al 24 Agosto a Cerveteri. Etruria Eco Festival: decine di artisti, ospiti e special guest per un’edizione specialissima del festival più amato del Litorale Nord di Roma, con concerti, talking ed eventi artistici tutti rigorosamente gratuiti._

CERVETERI. In memoria di Francesco Guccini e dedicato alla sua inestimabile eredità artistica, la XX edizione di Etruria Eco Festival riporta sul palco di Cerveteri (sul litorale a nord di Roma) tanti degli artisti che negli anni hanno contribuito a rendere il Festival uno dei momenti più attesi d’Italia (già vincitore del premio “Miglior Festival d’Italia” assegnato dal MEI – Meeting Etichette Indipendenti).

Con ingresso gratuito, il 15 Agosto (Enrico Capuano e la sua Tammurriata Rock) e il 19 agosto (Piotta) la kermesse “Aspettando Etruria Eco Festival” sarà l’anteprima dei concerti che si terranno dal 21 al 24 Agosto a Cerveteri nel Parco della Legnara.

In occasione di questa storica ricorrenza si esibiranno artisti che hanno creduto e sostenuto il Festival nel corso degli anni, come Nada, Max Gazzè, Frankie hi-nrg mc, Daniele Silvestri, accanto a nuove presenze.

*IL CLOU DELL’EVENTO (21-24 Agosto).*

*Si parte venerdì 21 agosto* col progetto “Stazioni Lunari”: Ginevra Di Marco, Nada, Giorgio Canali, Cristiano Godano e Lamante, dall’idea e con la direzione artistica di Francesco Magnelli. Un lungo e articolato “spettacolo unico” in cui gli artisti condividono contemporaneamente il palco interagendo e improvvisando in un continuo dialogo dal vivo.

*Sabato 22 agosto* ci saranno I Patagarri, band nota per l’originale miscela di gipsy jazz, swing, blues e rap che ha conquistato il grande pubblico con la finale dell’edizione 2024 di X Factor Italia. SPECIAL GUEST della serata, Max Gazzè, di nuovo protagonista sul palco dell’Etruria Eco Festival.

*Domenica 23 agosto* due “big” di ritorno ad Etruria Eco Festival come Frankie hi-nrg mc e Daniele Silvestri, in una super serata aperta dallo spettacolo reggae-ska dei Wogiagia, band che ha calcato il palco dell’Etruria Eco Festival fin dalla prima edizione.

*Gran finale lunedì 24 agosto*, con I Musici di Francesco Guccini, per una serata di emozioni e grandissima musica in ricordo del cantautore emiliano, filo conduttore di questa ventesima edizione di Etruria Eco Festival.

Ad affiancare la manifestazione come partner artistico è OTR Live, storica agenzia romana di booking, management e produzione di concerti, già al fianco di numerose edizioni dell’Etruria Eco Festival.

*VENT’ANNI DI MUSICA E SOSTENIBILITÀ.*

Vent’anni di spettacolo, cultura e un’attenzione particolare all’ambiente e ai diritti umani. Nel 2026 l’Etruria Eco Festival si conferma una manifestazione indipendente, coerente con i propri valori e aperta all’innovazione e ai temi di attualità.

Il primo Etruria Eco Festival si afferma nel 2007 come una nuova realtà del litorale che vuole richiamare un grande pubblico sul territorio a nord di Roma usando lo spettacolo come mezzo per veicolare messaggi importanti: tra i tanti partner dell’iniziativa, nel corso del tempo, figurano importanti organizzazioni nazionali e internazionali legate alla tutela dell’ambiente e dei diritti umani, come WWF, Legambiente, Greenpeace, Amnesty International e Libera, insieme a numerose istituzioni, associazioni e realtà attive nel settore del sociale, dell’ecologia, dei diritti, della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili.

A rendere unica questa ventesima edizione sarà il ricordo di Francesco Guccini: il festival renderà omaggio alla sua figura e alla sua straordinaria eredità artistica attraverso la musica, celebrando così i vent’anni di una manifestazione che continua a portare cultura nel cuore di Cerveteri.

L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Cerveteri e della Città Metropolitana di Roma, con il loro contributo e patrocinio, insieme a Multiservizi Caerite.