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IL CENTRO VISITE “FONTANA” DI CANALE MONTERANO CAMBIA VOLTO

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Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Proseguiamo con la quarta tappa di questo viaggio tra i lavori in corso sugli immobili comunali.
E’ la volta del Centro Visite Fontana, riqualificato per diventare in futuro la nuova sede della Riserva Naturale Regionale Monterano, liberando cosí il primo piano di Palazzo Granaroni in Piazza Tubingen, che diventerá un grande spazio dedicato alla Comunitá.
Ce ne parla il Vice Sindaco Fabrizio Lavini.
Il video è visibile al link di seguito riportato:
https://www.facebook.com/reel/1065954059184905
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