HERO BRACCIANO 2026 – L’IMPRESA DEL LAGO

Comunicato stampa

Il 30 agosto Umberto Casani tenterà di stabilire un nuovo record circumnavigando a nuoto il lago di Bracciano. Attorno alla sfida prenderà vita HERO BRACCIANO 2026: una giornata di sport, inclusione e solidarietà con villaggi sportivi gratuiti, iniziative benefiche e attività dedicate alla valorizzazione del territorio.

Nel cuore del Lazio, il Lago di Bracciano si prepara ad accogliere HERO BRACCIANO 2026, un progetto che attraverso lo sport promuove il territorio, l’inclusione e la solidarietà, coinvolgendo istituzioni, associazioni sportive e comunità locali in una grande manifestazione diffusa.

Il 30 agosto, alle ore 6:30, dall’altezza di Via della Sposetta Vecchia, a Bracciano, prenderà il via la sfida simbolo dell’evento: la circumnavigazione completa del lago a nuoto, per un totale di 30 chilometri. L’arrivo è previsto per le ore 16:30, sulla spiaggia libera del Lungolago Giuseppe Argenti, all’altezza del civico 18.

Protagonista dell’impresa è Umberto Casani, che incarna i valori più autentici dello sport – determinazione, resistenza e capacità di superare i propri limiti – con l’obiettivo di stabilire un nuovo record.

Per affrontare una prova di tale complessità, l’atleta è stato affiancato durante la sua preparazione dalla Federazione Italiana Psicologi dello Sport, che continuerà a supportarlo fino al termine della sfida, a conferma dell’importanza della preparazione mentale nelle prove di endurance.

Il percorso si snoderà lungo un itinerario che coinvolgerà Bracciano, Anguillara Sabazia, XV Municipio di Roma Capitale e Trevignano Romano, creando un sistema integrato di partecipazione tra territori, istituzioni e comunità locali.

L’importanza e il valore di HERO BRACCIANO 2026 sono testimoniati dall’ampio sostegno istituzionale e sportivo che accompagna il progetto. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Regione Lazio, di CONI Lazio, del Comitato Italiano Paralimpico – Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, dei Comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, del XV Municipio di Roma Capitale, della Federazione Italiana Nuoto (FIN), della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), della Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard (FISSW), del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, del Consorzio Lago di Bracciano, di OPES, della Federazione Italiana Cronometristi (FICR) e di ANCI Lazio.

Un sostegno che conferma la rilevanza dell’iniziativa e la sua capacità di mettere in rete istituzioni, organismi sportivi e realtà territoriali, promuovendo l’inclusione, la sostenibilità e la valorizzazione del territorio.

In questo contesto, il Presidente del CONI Lazio, Alessandro Cochi, sottolinea: “Hero Bracciano è molto più di una competizione sportiva: è un evento che unisce impresa, promozione del territorio e cultura dello sport. La straordinaria circumnavigazione a nuoto del Lago di Bracciano, una sfida estrema di 30 chilometri con l’obiettivo di stabilire un nuovo World Record, rappresenta un esempio concreto di come determinazione, sacrificio e spirito di resilienza possano trasformarsi in un potente messaggio per le nuove generazioni. Al tempo stesso, il Lago di Bracciano diventa il cuore pulsante di una grande festa dello sport, capace di coinvolgere cittadini, famiglie, turisti e appassionati in un contesto di straordinario valore paesaggistico e ambientale. Manifestazioni come questa dimostrano come lo sport sia un motore di inclusione, benessere, coesione sociale e valorizzazione dei territori. Per questo il CONI Lazio ha scelto di patrocinare e sostenere Hero Bracciano, un’iniziativa che coniuga eccellenza sportiva, promozione della disciplina del nuoto in acque libere e sviluppo del territorio, proiettando il Lago di Bracciano in una dimensione di rilievo.”

Anche il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Lazio, Giuseppe Andreana, ne sottolinea il valore: “L’evento del 30 agosto, che vedrà l’impegno di Umberto Casani e che di fatto unirà i comuni di Bracciano, Anguillara, Trevignano Romano e Roma Capitale-XV municipio, ricopre un significato particolare. L’auspicio è che possano essere presenti tutte le associazioni sportive che a vario titolo svolgono attività di promozione, avviamento e agonismo negli sport paralimpici sul territorio, diventando un’importante occasione per collegare la domanda e l’offerta di attività sportiva paralimpica nell’area del Lago di Bracciano. Per questo motivo il Comitato Paralimpico Lazio ha da subito sostenuto e incoraggiato l’impresa di Umberto Casani. Il 30 agosto sarà sicuramente una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione”.

Tra i sostenitori dell’iniziativa, il Consigliere Regionale del Lazio, Giorgio Simeoni, delinea l’importanza strategica del progetto per il territorio: “Il Lago di Bracciano possiede potenzialità straordinarie che meritano di essere valorizzate. HERO BRACCIANO 2026 va esattamente in questa direzione: unisce sport, promozione del territorio e partecipazione, rafforzando quella visione condivisa che oggi vede Comuni, Parco e Regione Lazio lavorare insieme per lo sviluppo di un masterplan condiviso. Mi auguro che questa iniziativa possa diventare un appuntamento capace di crescere negli anni e rappresentare sempre di più il nostro lago”.

Fondamentale è anche il ruolo delle amministrazioni che si affacciano sul Lago di Bracciano. I Comuni di Bracciano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia, insieme al XV Municipio di Roma Capitale, partecipano attivamente alla realizzazione dell’iniziativa attraverso una stretta collaborazione organizzativa e il coinvolgimento delle associazioni sportive e delle realtà locali. Una sinergia che testimonia la volontà condivisa di valorizzare il lago come luogo di sport, inclusione e promozione territoriale, trasformando HERO BRACCIANO 2026 in un progetto partecipato capace di coinvolgere l’intero comprensorio lacustre.

In tal senso, il Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, dichiara: “HERO BRACCIANO 2026 si svolgerà sul nuovo Lungolago Argenti, restituito alla comunità come spazio pubblico, accessibile e capace di accogliere tutte e tutti. Per noi lo sport deve creare inclusione, partecipazione e relazioni, senza lasciare indietro nessuno. Questa manifestazione racconta l’idea di città che vogliamo costruire: più aperta, più capace di superare le difficoltà e attenta ai beni comuni, dove il lago e il territorio siano patrimonio condiviso.”

Un’idea di collaborazione condivisa dal Sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo: “Il Lago di Bracciano non sarà soltanto il teatro di una straordinaria impresa sportiva, ma il simbolo di un territorio che sa fare rete e guardare lontano. Hero Bracciano 2026 racconta la forza dello sport come veicolo di inclusione, rispetto per l’ambiente e promozione delle nostre eccellenze. Sarà una festa aperta a tutti, capace di unire Anguillara Sabazia e gli altri Comuni del lago e di far conoscere, attraverso un evento unico, la bellezza e l’identità del nostro territorio”.

Anche il XV Municipio di Roma Capitale evidenzia il valore dell’iniziativa, come sottolineano il Presidente Daniele Torquati e l’Assessore allo Sport e al Commercio Tommaso Martelli: “HERO BRACCIANO 2026 rappresenta un’importante occasione per valorizzare il Lago di Bracciano e il territorio che lo circonda attraverso lo sport, la natura e la sostenibilità. Un’iniziativa che contribuisce a promuovere la conoscenza delle nostre realtà territoriali, delle loro bellezze e delle loro potenzialità turistiche. Rivolgiamo il nostro incoraggiamento a Umberto Casani per questa importante sfida e ringraziamo gli organizzatori per aver dato vita a un progetto capace di coinvolgere e valorizzare il territorio”.

A completare la visione condivisa dei Comuni del lago è il Sindaco di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi: “Sono orgogliosa che questa iniziativa contribuisca a far conoscere il nostro meraviglioso lago, la qualità delle sue acque e la ricchezza storica e culturale dei centri che vi si affacciano. Hero Bracciano non sarà soltanto una prova agonistica: accenderà i riflettori su Comunità, Tradizioni e splendide località cittadine che custodiscono un’identità condivisa, offrendo a partecipanti e visitatori l’occasione di scoprire il patrimonio naturale e culturale del comprensorio”.

I villaggi sportivi rappresenteranno il cuore della partecipazione del pubblico, trasformando le sponde del lago in un grande spazio dedicato allo sport, all’inclusione e alla condivisione.

L’ingresso sarà completamente gratuito e consentirà a famiglie, giovani e appassionati non solo di assistere a dimostrazioni ed esibizioni, ma anche di avvicinarsi e provare le diverse discipline sportive, affiancati da tecnici e dalle associazioni presenti. Per consentire ai visitatori di vivere l’intera manifestazione senza utilizzare l’auto, sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito che collegherà a ciclo continuo i tre villaggi e permetterà di raggiungere facilmente le diverse aree dell’evento e scoprire tutte le attività proposte.

I villaggi saranno allestiti a Bracciano, sul Lungolago Giuseppe Argenti, dalle ore 10:00 alle 19:00, con la cerimonia di accoglienza dell’atleta Umberto Casani prevista alle ore 18:00; ad Anguillara Sabazia, in Piazza del Molo, dalle ore 10:00 alle 18:00; e a Trevignano Romano, in Piazza del Molo, dalle ore 10:00 alle 23:00, dove alle ore 21:00 si terrà la cerimonia ufficiale di chiusura della manifestazione.

I tre villaggi e il servizio navetta osserveranno una sospensione delle attività dalle ore 12:00 alle 16:00.

Il programma comprenderà, tra le altre, attività dedicate a: atletica, badminton, baskin, basket, calcio, canoa, ginnastica artistica, judo, karate, nuoto, pallavolo, pickleball, pugilato, stand up paddle (SUP), SUP Rescue e tiro a segno, discipline distribuite nei diversi villaggi in base alle caratteristiche e alle realtà associative presenti nei singoli territori. Un’occasione concreta per promuovere la pratica sportiva e valorizzare il patrimonio associativo, offrendo al pubblico la possibilità di avvicinarsi a sport spesso poco conosciuti.

HERO BRACCIANO 2026 nasce con un obiettivo chiaro e condiviso: dimostrare che anche persone comuni possono raggiungere obiettivi straordinari, promuovendo al tempo stesso uno sport accessibile e inclusivo, la tutela ambientale e iniziative a scopo benefico.

Attraverso il sostegno al progetto “Insieme per Elena”, la manifestazione intende contribuire a far conoscere la sindrome PGAP1 e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca scientifica dedicata alle malattie genetiche ultra-rare, dimostrando come lo sport possa diventare un potente strumento di informazione e speranza.

Ideato e organizzato da Sound Machine Italia, HERO BRACCIANO 2026 nasce dalla volontà di sviluppare un format capace di coniugare sport, promozione del territorio, inclusione e solidarietà, creando un modello di collaborazione tra istituzioni, federazioni sportive, associazioni e comunità locali. Il progetto si propone di diventare un appuntamento ricorrente e un laboratorio di idee per la valorizzazione del Lago di Bracciano, che metta in rete eventi, sport e sviluppo territoriale. Sarà prevista anche la realizzazione di un docufilm originale che seguirà tutte le fasi dell’iniziativa, raccontando non solo l’impresa sportiva e la sua organizzazione, ma anche la preparazione fisica e mentale dell’atleta, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso immagini dal forte impatto narrativo e umano.

Umberto Casani Nato il 7 gennaio 1988, Umberto pratica il nuoto fin dall’età di sei anni, maturando il proprio percorso agonistico nel Centro Nuoto Ronciglione. Fin da giovanissimo si distingue nelle gare di mezzofondo e fondo, conquistando a 14 anni il titolo di Campione Regionale dei 3.000 metri e ottenendo il quinto posto ai Campionati Italiani Primaverili, risultati che gli valgono la convocazione nella rappresentativa regionale del Lazio. Negli anni successivi continua a coltivare la passione per il nuoto, affiancandola all’attività di assistente allenatore e alla professione di fisioterapista, laureandosi nel 2012 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Parallelamente prosegue la propria attività nelle acque libere affrontando sfide di crescente difficoltà. Nel 2010 completa la traversata del Lago di Bolsena (13 km) in 2 ore, 54 minuti e 6 secondi, mentre nel 2016 porta a termine la circumnavigazione del Lago di Vico (17 km) in 4 ore e 6 minuti, confermando una costante attitudine alle prove di endurance.

Con HERO BRACCIANO 2026 si prepara ad affrontare la sfida più impegnativa della sua carriera sportiva, un’impresa che rappresenta il naturale punto di arrivo di un’esperienza maturata negli anni.

“La sfida più grande non è percorrere 30 chilometri a nuoto, ma riuscire a rimanere sé stessi quando il corpo e la mente sono messi a dura prova.”

Umberto Casani

SOUND MACHINE ITALIA Sound Machine Italia è la società ideatrice e organizzatrice di HERO BRACCIANO 2026. Specializzata nella progettazione e realizzazione di eventi sportivi, culturali e istituzionali, sviluppa iniziative che favoriscono la collaborazione tra istituzioni, federazioni sportive, enti locali, associazioni e partner privati, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso lo sport, la cultura e la partecipazione attiva delle comunità.

Accanto all’organizzazione di eventi, Sound Machine Italia realizza progetti di comunicazione integrata, produzioni audiovisive e servizi dedicati alla promozione e alla valorizzazione di enti, aziende e territori, seguendo ogni progetto dall’ideazione alla realizzazione.

Tra le principali iniziative organizzate figurano World Cup Skiroll Rome 2025, Tutto in una Notte, Tutto in un Giorno e Summer Beach Volley Festival, manifestazioni che testimoniano l’esperienza maturata da Sound Machine Italia nella progettazione di eventi capaci di coniugare sport, promozione territoriale e coinvolgimento delle comunità.

PARTNER E SPONSOR HERO BRACCIANO 2026 è il risultato di una rete di istituzioni, federazioni sportive, enti, associazioni, aziende e partner che hanno scelto di condividere un progetto fondato sui valori dello sport, dell’inclusione, della solidarietà e della valorizzazione del Lago di Bracciano.

Tra i partner che hanno scelto di sostenere il progetto, figurano: ACEA, BIOIN, EDILROMA AMBIENTE, CISALFA, EURONICS e IDEAAUTO, insieme a molte altre realtà che, con il proprio contributo, hanno reso possibile la realizzazione di questo evento.

«Ogni grande impresa nasce dalla determinazione di una persona, ma diventa realtà grazie al sostegno di una comunità.»

Michele Michelassi

Direttore Artistico e Responsabile di Sound Machine Italia

Ufficio Stampa HERO BRACCIANO Tel. +39 3393041543 Mail: soundmachineitalia@gmail.com Mail: milianomax78@gmail.com www.herobracciano.it