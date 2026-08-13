Comunicato stampa

Sto seguendo con massima attenzione l’evoluzione degli incendi che hanno colpito oggi la nostra regione: l’esplosione allo stabilimento ex Simmel Difesa di Colleferro e il rogo che ha distrutto lo stabilimento Rambla Beach a Maccarese.

La notizia fondamentale, a ora, è che non si registrano feriti gravi.

Desidero ringraziare di cuore i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, le operatrici e gli operatori del 118 per la prontezza e la professionalità dimostrate.

Episodi come questi, pur nella loro diversa natura, ci ricordano quanto sia importante continuare a investire nella prevenzione, nella sicurezza sui luoghi di lavoro e nella tutela dell’occupazione.

Così come è urgente sostenere la gestione delle emergenze, in cui operano, spesso sottorganico, le donne e gli uomini dei nostri corpi di soccorso e di sicurezza. Una vicinanza sincera va a tutti i lavoratori e alle loro famiglie.

Michela Califano, consigliera regionale Pd Lazio