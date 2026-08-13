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Bracciano: sopralluogo presso l’asilo nido comunale di via San Celso

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Crocicchi

Dalla pagina Facebook del sindaco Crocicchi

Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo presso l’asilo nido comunale di via San Celso, dove sono in fase di completamento gli interventi di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche della struttura.
Si tratta di un intervento importante, reso possibile grazie all’ottenimento di un contributo ministeriale di 350.000 euro, che ci ha consentito di programmare e realizzare una serie di opere finalizzate a rendere l’asilo più efficiente, sicuro, accessibile e confortevole per i bambini, le famiglie e il personale.
Gli interventi prevedono, in particolare, l’installazione di un impianto fotovoltaico, la realizzazione di una nuova pompa di calore, la sostituzione degli infissi, l’installazione di pannelli isolanti con l’impermeabilizzazione di una porzione del lastrico solare, oltre alla realizzazione di una rampa di accesso per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per garantire piena accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria.
Asilo Santo Celso
Sono stati, inoltre, previsti impianti tecnologici esterni, con l’installazione di nuovi condizionatori e impianti di climatizzazione, così da migliorare ulteriormente il comfort degli ambienti.
Sono stati, inoltre, piantati nuovi alberi nel cortile dell’asilo per rendere più fruibile l’area esterna, nell’ambito del progetto ossigeno.
Abbiamo voluto verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori e constatare come l’intervento stia procedendo verso la sua conclusione. Investire nelle strutture dedicate ai nostri bambini significa investire concretamente nella qualità dei servizi e nel futuro della nostra comunità.
Continueremo a seguire con attenzione le ultime fasi dei lavori, con l’obiettivo di restituire alle bambine e ai bambini una struttura più funzionale, accessibile ed energeticamente più efficiente
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