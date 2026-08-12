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A Bracciano, torna il secondo appuntamento con i Venerdì del Lago!

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Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano

Venerdì 14 agosto, dalle 18:00 fino a mezzanotte, il Lungolago Argenti si anima per una serata tutta da vivere, proprio alla vigilia di Ferragosto.
E per rendere l’atmosfera ancora più speciale, arriva anche il cinema itinerante: nella spiaggia libera sarà proiettato Il Marchese del Grillo, per una suggestiva serata di cinema sotto le stelle, in via Lungolago Argenti n 57 alle ore 21,30.
Evento realizzato con il finanziamento della Regione Lazio nell’ambito del progetto Cinema Itinerante nei Borghi del Lazio.
Musica, lago, cinema e una notte d’estate da vivere insieme, aspettando Ferragosto.
Vi aspettiamo venerdì 14 agosto sul Lungolago Argenti!
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