Comunicato stampa

Bracciano, 10 agosto 2026 – L’Unione di Centro (UDC) annuncia l’imminente svolgimento di un evento pubblico a Bracciano dedicato all’ufficializzazione e alla presentazione della nuova struttura cittadina del partito. L’appuntamento segnerà un passaggio fondamentale per il rilancio della presenza politico-amministrativa scudocrociata sul territorio del Lago di Bracciano e dei Comuni limitrofi.

La nascita del coordinamento e i valori popolari

L’iniziativa rappresenta l’avvio formale delle attività sul piano locale, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento solido a tutti i cittadini, alle forze civiche e al mondo dell’associazionismo che si riconoscono nei valori del popolarismo europeo, del riformismo e della tradizione democratico-cristiana promossi a livello nazionale dall’ UDC Italia . Durante la manifestazione verranno presentati i componenti della squadra e i referenti territoriali.

Un vento di freschezza: Spazio ai Giovani e alle Politiche Giovanili

Un pilastro centrale del nuovo corso dell’UDC sarà rappresentato da un forte impegno sulle politiche giovanili, pensate per portare idee innovative, energia e un autentico vento di freschezza nella vita pubblica della città.

Il partito annuncia la totale apertura alle adesioni di ragazze e ragazzi provenienti da tutto il comprensorio: l’invito a partecipare attivamente è rivolto ai giovani di Bracciano, Trevignano Romano, Manziana, Canale Monterano e Anguillara Sabazia. L’obiettivo è creare una rete giovanile d’area capace di elaborare proposte concrete su lavoro, formazione, cultura, aggregazione e tutela dell’ambiente.

Le priorità programmatiche

L’azione del coordinamento si articolerà su direttrici chiare per la crescita del territorio:

Politiche Giovanili e Innovazione: Creazione di spazi di aggregazione, supporto alle iniziative culturali e incentivi all’imprenditoria giovanile locale.

Creazione di spazi di aggregazione, supporto alle iniziative culturali e incentivi all’imprenditoria giovanile locale. Sostegno alle Famiglie e alle Fasce Deboli: Potenziamento dei servizi alla persona e centralità delle politiche sociali.

Potenziamento dei servizi alla persona e centralità delle politiche sociali. Sviluppo Economico e Turismo Comprensoriale: Valorizzazione integrata del bacino del Lago, del commercio e delle eccellenze locali.

Valorizzazione integrata del bacino del Lago, del commercio e delle eccellenze locali. Infrastrutture e Vivibilità: Particolare attenzione al decoro urbano, alla viabilità e alla gestione dei servizi essenziali per quartieri e frazioni.

Apertura alle iscrizioni e modalitá di contatto

In vista dell’ufficializzazione, l’UDC apre ufficialmente le iscrizioni e le nuove adesioni a tutti i cittadini e ai giovani dei Comuni del territorio che intendono impegnarsi in prima persona per la crescita della comunità.

Chi desidera aderire, portare il proprio contributo o collaborare con il gruppo giovanile e con il coordinamento locale può contattare direttamente i seguenti recapiti:

Telefono / WhatsApp: +39 334 797 8291

+39 334 797 8291 Email: bracciano@udcromamtropolitana.it

I dettagli relativi a data, orario e sede dell’evento pubblico di presentazione verranno resi noti a breve tramite i canali d’informazione ufficiali.

Contatti Stampa e Adesioni:

Unione di Centro (UDC) – Sezione di Bracciano e Comprensorio Sabatino

Tel / WhatsApp: +39 334 797 8291

Email: bracciano@udcromametropolitanal.it