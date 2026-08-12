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Regione Lazio, finalizzati altri 23 milioni di euro per dopo di noi e case famiglia. Maselli: «20 milioni destinati a Roma Capitale»

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Riceviamo e pubblichiamo

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato la finalizzazione della seconda parte di finanziamenti per sostenere il dopo di noi e le case famiglia che assistono persone con disabilità. Le risorse stanziate sono di 47,5 milioni di euro per il biennio 2025-2026.

«Sono stati finalizzati i restanti 23 milioni di euro per il 2026, dopo i 24,5 già stanziati per l’anno 2025. Tengo a precisare, inoltre, che di questi 23 milioni di euro per l’anno 2026, quasi 20 saranno destinati a Roma Capitale, mentre i restanti saranno suddivisi tra gli altri ambiti territoriali sociali» ha dichiarato l’assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli.

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