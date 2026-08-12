Comunicato stampa

Appuntamento per venerdì 14 agosto alle ore 21:30, ingresso gratuito. A Ferragosto invece, arriva Enrico Capuano e la “tammurriata rock”, domenica c’è Briga

Uno degli scrittori, sceneggiatori e registi più prolifici della seconda metà del ‘900 in Italia. Andrea Camilleri, il “padre” del “Commissario Montalbano”, rivive a Cerveteri in una serata che mescolerà teatro e improvvisazione Jazz, con lo spettacolo “Un filo di fumo”, riadattamento del romanzo dell’autore siciliano. L’appuntamento è per venerdì 14 agosto alle ore 21:30 al Parco della Legnara a Cerveteri, con ingresso gratuito.

“La vita, la carriera di Andrea Camilleri raccontata tra teatro e grande improvvisazione jazz – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – non un canonico “reading” celebrativo, ma un happening musicale in cui voce e musica interagiscono e creano in tempo reale, rendendo ogni serata irripetibile.

Sul palco, l’attrice Barbara Bovoli, anche speaker e doppiatrice, protagonista di numerose serie Tv e spettacoli di successo, Paolo Damiani, direttore d’orchestra e polistrumentista e Alessandro Papotto, clarinettista, sassofonista e flautista.

Gli appuntamenti dell’Estate Caerite proseguono poi nei giorni seguenti: la sera successiva, giorno di Ferragosto, sabato 15 agosto, ad accendere il palco del Parco della Legnara sarà Enrico Capuano e “la tammurriata rock” in concerto, mentre domenica sera sarà il turno di Briga in concerto, sempre ad ingresso gratuito.