Comunicato stampa

Giannini e Di Gennaro: “Un intervento immediato per garantire la fruizione in questi giorni d’estate, a settembre la sistemazione definitiva”

Una scaletta provvisoria per garantire da subito l’accesso al mare e un intervento di sfalcio e pulizia dell’area: il Piccolo Paradiso, uno dei luoghi del cuore di tanti civitavecchiesi, torna ad essere più curato e facilmente fruibile.

L’intervento è stato realizzato dall’Assessorato all’Ambiente, guidato da Stefano Giannini, a seguito dell’interlocuzione della consigliera comunale Valentina Di Gennaro, che aveva raccolto e portato all’attenzione dell’Amministrazione le segnalazioni relative alle condizioni dell’area e alla difficoltà di accesso al mare.

Un ringraziamento va al sindaco Marco Piendibene per l’interessamento e l’attenzione dimostrati, che hanno contribuito a rendere possibile una risposta tempestiva alle richieste dei cittadini.

La scaletta installata in questi giorni ha carattere provvisorio ed è stata predisposta per consentire ai cittadini di accedere al mare già durante queste giornate di agosto, senza dover attendere la realizzazione dell’intervento definitivo. A settembre sarà infatti posizionata una nuova scaletta, più stabile e adeguata alla fruizione dell’area.

«Abbiamo scelto di intervenire subito – dichiarano Giannini e Di Gennaro – perché agosto è il momento in cui questo tratto di costa viene maggiormente vissuto. La soluzione di questi giorni è provvisoria, ma permette di garantire l’accesso al mare nell’attesa della nuova scaletta che verrà installata a settembre».

Contestualmente è stato effettuato lo sfalcio dell’erba e la pulizia dell’area, restituendo maggiore decoro e fruibilità a uno spazio particolarmente caro alla città.

«Il Piccolo Paradiso è uno di quei luoghi che fanno parte della memoria e delle abitudini di Civitavecchia. Prendersene cura significa non dimenticare quei piccoli spazi che magari sono lontani dai grandi progetti, ma vicinissimi alla vita quotidiana delle persone.

Non servono sempre grandi opere: a volte servono attenzione, manutenzione, ascolto e soprattutto la capacità di intervenire quando c’è un problema. Il Piccolo Paradiso porta già nel nome quello che rappresenta per tanti civitavecchiesi: un pezzo di mare, di ricordi e di città da custodire.»