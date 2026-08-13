Comunicato stampa

Venerdì 20 agosto alle ore 21:30 l’omaggio a 125 anni dalla morte di uno dei più grandi operisti e compositori di tutti i tempi. L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Orchestra di Europa Musica sinonimo di qualità ed elevatissimo spessore culturale e artistico”

A 125anni dalla morte di uno dei più grandi operisti e compositori di tutti i tempi e riconosciuto come tale a livello mondiale, Cerveteri omaggia Giuseppe Verdi. Lo farà con la meravigliosa Orchestra Sinfonica di Europa Musica, in una serata ad ingresso gratuito all’interno della suggestiva cornice di Piazza Santa Maria a Cerveteri.

L’appuntamento, è per venerdì 20 agosto alle ore 21:30: un viaggio musicale che abbraccerà un vasto arco temporale della vita del Maestro, spaziando inoltre nel repertorio di altri due grandi compositori del periodo “Verdiano”, ovvero Umberto Giordano con “l’Andrea Chenier” e George Bizet con la “Carmen”.

Ad affiancare i musicisti dell’Orchestra di Europa Musica, diretti dal Maestro Sergio La Stella, i Soprani Lada Kyssy e Anastasiia Demchenko, il contralto Silvia Pasini, i Tenori Gianluca Zampieri e Matteo Mezzaro e il Baritono Badral Chuluunbaatar.

“Gli eventi con l’Orchestra Sinfonica di Europa Musica da sempre sono sinonimo di qualità altissima – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – con questa straordinaria realtà artistica e culturale, e con il Maestro Renzo Renzi, una figura di estrema professionalità e conoscenza che ringrazio per la collaborazione che si rinnova ogni anno, per tante estati abbiamo proposto eventi che hanno richiamato un pubblico davvero vasto: appassionati di musica classica, sinfonica, di opera lirica e sempre abbiamo avuto l’onore di accogliere sul palco artisti di caratura mondiale. Sono certa che anche in questo omaggio a Giuseppe Verdi, l’Orchestra di Europa Musica saprà stupirci ed emozionarci”.

“Motivo ulteriore per assistere allo spettacolo – prosegue l’Assessora Francesca Cennerilli – è la presenza all’interno dell’Orchestra di Europa Musica, di due artisti del nostro territorio, ovvero Augusto Travagliati, Lorenzo Muscolino e Michele Muscolino di Cerveteri, rispettivamente al clarinetto, violoncello e fagotto e Corrado Stocchi di Ladispoli al violino: sapere che musicisti del nostro comprensorio si esibiscano in una realtà così rinomata a livello nazionale non può che rappresentare un orgoglio per Cerveteri e per il Litorale tutto. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito”.