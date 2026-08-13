Agosto bollente allo Smeraldo Camping Village 

Il caldo incombe, ma la nostra struttura, tra valle e lago, presenta una difesa naturale alle alte temperature di questo torrido mese, essendo totalmente ombreggiata e quindi ventilata ed ossigenata, sostenuta inoltre dal vento del lago, “la termica” che all’ora di pranzo o poco più inizia a muovere le foglie invitando gli appassionati della vela ad uscire con le loro imbarcazioni.

Se poi aggiungiamo la freschezza dell’acqua del Lago di Bracciano, abbiamo creato l’ acronimo O.V. A. (ombra vento acqua) che gli ospiti dello Smeraldo apprezzano e godono piacevolmente.

La sera poi, a differenza della vicina Città di Roma non serve il condizionatore per dormire senza sudare, al contrario ci sono notti che richiedono un lenzuolino per stare meglio. La vacanza allo Smeraldo si svolge allegramente con momenti dedicati ai più piccoli e serate musicali per i più grandi, gustando le prelibatezze di un variegato menù per l’apericena estiva.

Sabato 1 agosto si è svolta una serata estemporanea di musica diffusa e dal vivo, in compagnia di David Santiago che con il suo sax ha allietato la serata e gli ospiti presenti, suonando motivi richiesti personalmente, che hanno stimolato i più audaci a ballare.

Il sabato successivo, 8 agosto abbiamo invece apprezzato ed ascoltato con grande partecipazione le canzoni interpretate da Clive Riche, attore e cantante, accompagnato al pianoforte da Ilario Fusco.

La serata, con il titolo Old America, ha ripercorso i classici motivi americani interpretati dai grandi Frank Sinatra e Dean Martin e così via.

Il giorno di Ferragosto è invece festa tutto il giorno per gli ospiti dello Smeraldo, coinvolti in una ormai classica e piacevole sfilata a tema, che piccoli gruppi di adulti e bambini interpretano con fantasia, entusiasmo e vivace allegria.

Giochi en plein air, bingo e conclusione serale con cena in spiaggia accompagnata dalla piacevole musica dei Croma Duo Marilena e Ilario, a seguire i fuochi d’artificio, che sprigionano sempre allegria a conclusione di una giornata speciale.

Una nota di cronaca giornalistica è rappresentata dalla gradita presenza al Chiosco Smeraldo di ospiti illustri, quali il Direttore della TV LA7 Enrico Mentana in compagnia di Francesca Fagnani e di Massimo Gramellini ormai divenuto assiduo frequentatore dello Smeraldo Beach.

La seconda parte del mese di Agosto avremo il piacere di raccontarla nel prossimo articolo di Settembre, che racconterà un’ estate frizzante a prescindere dal gran caldo che allo Smeraldo Beach e nel Camping Smeraldo si contrasta con la bellezza naturale di un ambiente lacustre come quello del Lago di Bracciano.

Alberto Guidi