Comunicato stampa

Stasera, giovedì 13 agosto, alle ore 21, il giardino della Cittadella della Musica ospita “Lucio e altri Battisti”, nuovo appuntamento della rassegna estiva “E…state in giardino”, realizzata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con il FORTE! Festival.

È uno spettacolo di teatro-canzone che attraversa il repertorio di Lucio Battisti, dalle canzoni che hanno segnato intere generazioni fino alle sperimentazioni più innovative. Tra teatro e musica dal vivo, giovani attori e musicisti portano in scena la propria lettura di Lucio, restituendone tutta l’attualità e la forza espressiva.

“Battisti è un repertorio che tutti conoscono a memoria, ed è apprezzato trasversalmente da molte generazioni”, dichiara l’assessora alla Cultura Stefania Tinti. “Dopo il pieno dell’omaggio a Battiato, torniamo alla Cittadella con una serata che tiene insieme racconto e musica dal vivo. Ringrazio l’ ufficio cultura per il consueto prezioso lavoro e il FORTE! Festival per la collaborazione artistica.”

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.