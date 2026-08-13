13 Agosto, 2026
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Colleferro, Cgil e Filctem: esplosione alla Knds Ammo Italy, priorità alla sicurezza di lavoratori e popolazione

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CGIL

Comunicato stampa

“Seguiamo con attenzione le operazioni di soccorso in corso a seguito della fortissima esplosione avvenuta all’interno della Knds Ammo Italy, ex Simmel Difesa, di Colleferro”. Lo dichiarano in una nota la Cgil di Roma e Lazio, la Filctem Cgil di Roma e Lazio, la Cgil Roma Sud Pomezia Castelli e la Filctem Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.
“Un gravissimo incidente – prosegue la nota – sul quale attendiamo conferme sull’assenza di persone coinvolte, non soltanto all’interno dello stabilimento ma anche nelle aree circostanti, a causa della violenta onda d’urto sprigionata dall’esplosione. Così come attendiamo chiarezza sulle cause dell’incidente.”
“In questo momento la priorità assoluta è garantire la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori presenti nello stabilimento e nei siti limitrofi, della popolazione e delle operatrici e degli operatori della rete dei soccorsi, che stanno intervenendo con professionalità in un contesto difficile. Anche per questo è fondamentale procedere con le analisi della qualità dell’aria e con ogni ulteriore misura necessaria a tutela della salute pubblica, a seguito della combustione di esplosivi e di altri materiali”, concludono le organizzazioni sindacali.
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