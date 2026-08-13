“Seguiamo con attenzione le operazioni di soccorso in corso a seguito della fortissima esplosione avvenuta all’interno della Knds Ammo Italy, ex Simmel Difesa, di Colleferro”. Lo dichiarano in una nota la Cgil di Roma e Lazio, la Filctem Cgil di Roma e Lazio, la Cgil Roma Sud Pomezia Castelli e la Filctem Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

“Un gravissimo incidente – prosegue la nota – sul quale attendiamo conferme sull’assenza di persone coinvolte, non soltanto all’interno dello stabilimento ma anche nelle aree circostanti, a causa della violenta onda d’urto sprigionata dall’esplosione. Così come attendiamo chiarezza sulle cause dell’incidente.”