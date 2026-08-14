L’agone augura Buon Ferragosto

Ferragosto nasce nell’antica Roma come “Feriae Augusti” nel 18 a.C. per volere dell’imperatore Augusto. Era un periodo di riposo dai lavori nei campi alla fine dei raccolti. In origine la festa era celebrata il primo agosto.

Fu trasportata poi dalla Chiesa cattolica al giorno 15 del mese, in coincidenza con la festa dell’Assunzione. Ciò accadde nel contesto del Concilio Vaticano II, quando Papa Paolo VI proclamò Maria come Madre della Chiesa, il 21 novembre 1964.

Ferragosto è il giorno centrale delle vacanze estive in Italia.

È il giorno tipico delle ferie, cioè della breve sospensione del lavoro nel pieno dell’estate, che si estende in genere anche ai giorni contigui, e che conserva l’antico carattere popolare, con l’uso delle scampagnate. Ferragosto non è mai una semplice data sul calendario. È un respiro collettivo, una pausa condivisa che attraversa le nostre vie, le piazze e le case.

Il 15 agosto porta con sé un’atmosfera unica.

È il momento della tradizione: dalle grandi tavolate in famiglia con i piatti tipici del territorio, ai pic-nic con gli amici, fino alle sagre e ai fuochi d’artificio, che illuminano le nostre sere d’estate.

Ma Ferragosto è anche l’occasione perfetta per guardarsi intorno e riscoprire la bellezza dei nostri luoghi, troppo spesso data per scontata durante la frenesia di tutti i giorni.

Bracciano, per esempio, rappresenta una delle mete più suggestive e complete del Lazio per trascorrere le festività di Ferragosto, tra fascino rinascimentale, relax al lago ed eventi estivi.

Si può iniziare con una passeggiata, immancabile, nel centro storico ricco di storia e di arte, proseguire con la visita al maestoso Castello Orsini-Odescalchi, una caratteristica fortezza rinascimentale, per poi scendere verso la riva del lago per godere la bellezza, la serenità e la quiete del Lungolago Argenti, così come oggi si presenta, accogliente luogo ideale per chi cerca il relax.

Inoltre, Bracciano con le sue frazioni offre una sintesi equilibrata di storia, bellezze naturali e tradizioni gastronomiche.

L’agone, nella circostanza, desidera inviare un augurio speciale di cuore ai lettori del giornale, a chi ci segue via Web e a tutti quelli che in vario modo ci consentono di essere sul territorio, così vasto, da oltre 32 anni.

L’augurio vi giunga ovunque vi troviate: al mare, in montagna, a casa o a lavoro, e sia per ognuno di voi un Ferragosto sereno e felice.

Vogliamo dire grazie a chi ci segue ogni giorno con tanta passione: sappiate che il vostro supporto è la nostra forza.

Un pensiero speciale, in questo giorno di festa, va a chi lavora per garantire la sicurezza e la continuità dei servizi essenziali nella nostra comunità: alle forze dell’ordine, al personale sanitario, ai volontari e agli operatori del commercio e del turismo.

A tutti voi lettori, che ogni giorno ci seguite e fate vivere le pagine di questo giornale, va il nostro grazie e il nostro augurio più sincero: che sia una giornata di riposo e di serenità.

Buon Ferragosto a tutta la nostra comunità!

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