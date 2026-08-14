Comunicato stampa

“In vista della notte di Ferragosto, l’Amministrazione comunale richiama tutti a un rigoroso senso di responsabilità, disponendo misure straordinarie e controlli serrati a tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e del patrimonio ambientale. Il divertimento e la vivibilità del territorio devono necessariamente conciliarsi con il rispetto tassativo delle disposizioni in vigore. Nello specifico, si ricorda che sono pienamente operativi i seguenti divieti: divieto assoluto di accesso e transito nell’area protetta della Palude di Torre Flavia; divieto tassativo di accendere fuochi liberi sulle spiagge e di introdurre materiali infiammabili o pericolosi; divieto di abbandono dei rifiuti, con l’obbligo di mantenere puliti arenili e spazi pubblici; divieto per le attività commerciali di vendere bevande in vetro da asporto a partire dalle ore 18:00 (consumo consentito esclusivamente all’interno dei locali o nelle relative pertinenze)”.

A ribadire la linea della fermezza e a tracciare il quadro della giornata è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri:

“Invitiamo tutta la cittadinanza, i frequentatori e i visitatori al più rigoroso rispetto delle regole, delle ordinanze e dei divieti stabiliti. Questa notte non ci saranno tolleranze per chi sceglie di non rispettare la nostra città e l’ambiente. Grazie al coordinamento preventivo con le Forze dell’Ordine, che ringrazio per la preziosa collaborazione, il nostro territorio e in particolare il Lungomare saranno presidiati da numerosi pattugliamenti, sia a piedi che in auto. Un ringraziamento speciale e sentito va inoltre a tutti i volontari che ci aiuteranno a presidiare la spiaggia, offrendo un supporto prezioso per la sicurezza e la tutela del nostro litorale. A Cerveteri e Campo di Mare la proposta di intrattenimento sarà ricca e diffusa: lungo tutto il Lungomare e grazie agli eventi organizzati dagli stabilimenti balneari e dall’Etruria Village, ci saranno tantissime opportunità di divertimento per tutti. Inoltre, al Parco della Legnara, la serata si impreziosirà con lo spettacolo interamente dedicato a Andrea Camilleri dal titolo ‘Un filo di fumo’. Rispettare le regole significa voler bene a Cerveteri e permettere a tutti di vivere una festa all’insegna della bellezza e della tranquillità. A nome dell’Amministrazione comunale, auguro a tutti voi un felice e sereno Ferragosto”.