Comunicato stampa

“Voglio esprimere prima di tutto la mia più profonda e sincera vicinanza all’Amministrazione comunale di Fiumicino e ai proprietari dello stabilimento balneare La Rambla di Maccarese, colpito ieri da un incendio devastante.

Trovarsi a fare i conti con la distruzione della propria attività nel bel mezzo della stagione estiva è un dolore immenso, e a loro va il mio pensiero più forte e la solidarietà di tutta la nostra comunità. In giornate difficili come quella di ieri, segnate da episodi di grande apprensione lungo la costa, emerge però con forza il valore straordinario di chi è sempre in prima linea per proteggere il territorio.

Desidero rivolgere un ringraziamento speciale e sentito a tutti i volontari e le volontarie della Protezione Civile comunale di Cerveteri. Attivati dalla Protezione Civile regionale, i nostri ragazzi sono intervenuti tempestivamente a supporto delle operazioni di spegnimento a Fiumicino, schierando in campo due squadre AIB e l’autobotte da 10.000 litri, garantendo un supporto fondamentale nella gestione dell’emergenza e affrontando subito dopo un ulteriore intervento sul nostro territorio a Cerenova, in località La Beca.

In questi giorni caldi e complessi, i nostri uomini e le nostre donne sono impegnati senza sosta su più fronti, intervenendo non solo a Cerveteri ma operando con generosità e professionalità anche nei comuni vicini, come a Santa Marinella, a Bracciano e ieri a Fiumicino.

Tutto questo non è casuale. È il risultato di un lungo percorso fatto di investimenti mirati, partecipazione ai bandi della Protezione Civile regionale, acquisto di mezzi e attrezzature all’avanguardia, ma soprattutto di una costante e rigorosa formazione dei nostri volontari. Grazie a questo lavoro pluriennale, oggi la nostra Protezione Civile comunale è riconosciuta come una struttura di Classe A, il massimo standard di eccellenza, capace di affrontare qualsiasi scenario di rischio con competenza, uomini e mezzi adeguati.

Cerveteri c’è, è un punto di riferimento per l’intero comprensorio e fa concretamente la differenza. Grazie di cuore a tutti i nostri ragazzi, uomini e donne, per la dedizione, il coraggio e l’amore con cui ogni giorno servono la nostra comunità”.

Lo dichiara in una nota il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti